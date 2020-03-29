2020精準防癌高峰論壇／營養護身 攸關癌友存活長短

研究顯示，每三位癌症患者就有一位營養不良，尤其是胰臟癌，其次是食道癌患者，癌友營養狀況愈差，治療副作用就愈多。平常癌友營養如何攝取，乳癌防治基金會董事長張金堅說，抑癌蔬果排名最高的是蔥、薑、蒜等辛香料，十字花科蔬菜也非常好，低升糖指數的五榖根莖類及豆類，也不錯。

張金堅說，研究指出，食用過多精緻糖會增加胰島素和人體系統內胰島生長因子，導致癌症，世界衛生組織已公布，高達十三種癌症與肥胖有關，相對的，運動則減少包括食道癌、肝癌、肺癌等十三種癌症的發生率。因此，維持良好生活方式，是癌後病人最好的復健。

台北榮總胸腔外科主任許瀚水指出，曾有研究發現，大腸癌與攝護腺癌患者，維持體重者的存活率是體重下降者的兩倍，而食欲不振是導致癌友營養不良及體重下降的主因。

2020精準防癌高峰論壇三月廿八日在台大集思國際會議廳舉行，台北榮民總醫院胸腔外科主任許瀚水演說。記者季相儒／攝影

許瀚水說，癌症、發炎與營養不良三者息息相關，腫瘤細胞會分泌細胞激素與趨化因子，吸引免疫細胞分泌更多發炎反應相關的激素，當這些激素進入血液循環，就會發生全身性影響。一旦發炎情形沒有控制，癌友營養不良以及併發症機率增加，發炎指數（NLR）愈高，存活時間就愈短。

二○一七年歐洲臨床營養與代謝學會的癌症營養攝取建議，每天每公斤體重熱量應為廿五到卅大卡，蛋白質每天每公斤攝取一點二到一點五公克，魚油每日EPA兩公克，高熱量、高蛋白及適量油脂，維持體重，也能預防惡性體質。現今癌症治療已將營養納入，愈早介入愈好。 2020精準防癌高峰論壇大合照，由右至左依序為亞太心理腫瘤學交流基金會董事長方俊凱、前衛生署長楊志良、台大公共衛生學院副院長陳秀熙、國衛院院長梁賡義、衛福部健保署署長李伯璋、聯合報社長游美月、乳癌防治基金會董事長張金堅、中華民國血液病學會副秘書長侯信安、聯合報健康事業部營運長洪淑惠。記者季相儒／攝影 2020精準防癌高峰論壇大合照，由右至左依序為亞太心理腫瘤學交流基金會董事長方俊凱、前衛生署長楊志良、台大公共衛生學院副院長陳秀熙、國衛院院長梁賡義、衛福部健保署署長李伯璋、聯合報社長游美月、乳癌防治基金會董事長張金堅、中華民國血液病學會副秘書長侯信安、聯合報健康事業部營運長洪淑惠。記者季相儒／攝影

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