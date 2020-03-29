2020精準防癌高峰論壇／突破性新藥 血癌、骨轉移有解

新藥物為病患帶來新的希望，近年來，標靶藥物的發展突飛猛進，凶猛的急性骨髓性白血病（AML）可以嘗試精準醫療，而晚期骨轉移的肺癌患者，近年一款單株抗體藥物，可精準對抗癌細胞骨轉移後的惡性循環，減輕晚期癌友的噬骨之痛。

急性骨髓性白血病（AML）近年治療發展有所突破。中華民國血液病學會副秘書長、台大附設醫院血液腫瘤科主治醫師侯信安表示，AML患者過去只能接受化療與血液幹細胞移植，但高劑量化療非每人都能承受，特別是高齡者。

但二○一七年起，有八個AML的標靶藥物全球陸續上市。侯信安說，標靶藥物提供精準治療，副作用較低，其中標靶藥物BLC-2抑制劑，能讓老年患者整體存活率增加二至三倍，成為高齡治療首選。精準醫療日新月異，愈來愈多藥物研發，但要價昂貴，他鼓勵病人參加合適的臨床試驗，減輕經濟負擔，把握存活機會。

高雄長庚醫院肺癌團隊召集人、胸腔內科主治醫師王金洲表示，王金洲以骨轉移為例，約三到四成晚期肺癌患者，癌細胞會透過血管或淋巴系統侵犯骨頭，並出現噬骨性。肺癌骨轉移患者存活率通常僅一年左右，因骨頭被癌細胞吃掉，不但疼痛，也變得脆弱易骨折，使存活率降低。

為協助骨轉移癌友提高生活品質，近年一款皮下注射的單株抗體可精準對抗骨轉移後的惡性循環。王金洲說，臨床證實，骨轉移確診後持續使用，能延緩骨骼疼痛及併發症，但副作用為血鈣不夠，治療期間必須多補充鈣質。 2020精準防癌高峰論壇三月廿八日在台大集思國際會議廳舉行，國立台灣大學醫學院附設醫院血液腫瘤科醫師侯信安演說。記者季相儒／攝影 2020精準防癌高峰論壇大合照，由左至右依序：聯合報健康事業部營運長洪淑惠、中華民國血液病學會副秘書長侯信安、乳癌防治基金會董事長張金堅、聯合報社長游美月、衛生福利部中央健保署署長李伯璋、國家衛生研究院院長梁賡義、台灣大學公共衛生學院副院長陳秀熙、前衛生署長楊志良、亞太心理腫瘤學交流基金會董事長方俊凱。記者季相儒／攝影 2020精準防癌高峰論壇三月廿八日在台大集思國際會議廳舉行，長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院胸腔內科職業醫學科主任王金洲演說。記者季相儒／攝影

■防疫待在家 抗癌新知線上看