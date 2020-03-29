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2020精準防癌高峰論壇／突破性新藥 血癌、骨轉移有解
新藥物為病患帶來新的希望，近年來，標靶藥物的發展突飛猛進，凶猛的急性骨髓性白血病（AML）可以嘗試精準醫療，而晚期骨轉移的肺癌患者，近年一款單株抗體藥物，可精準對抗癌細胞骨轉移後的惡性循環，減輕晚期癌友的噬骨之痛。
急性骨髓性白血病（AML）近年治療發展有所突破。中華民國血液病學會副秘書長、台大附設醫院血液腫瘤科主治醫師侯信安表示，AML患者過去只能接受化療與血液幹細胞移植，但高劑量化療非每人都能承受，特別是高齡者。
但二○一七年起，有八個AML的標靶藥物全球陸續上市。侯信安說，標靶藥物提供精準治療，副作用較低，其中標靶藥物BLC-2抑制劑，能讓老年患者整體存活率增加二至三倍，成為高齡治療首選。精準醫療日新月異，愈來愈多藥物研發，但要價昂貴，他鼓勵病人參加合適的臨床試驗，減輕經濟負擔，把握存活機會。
高雄長庚醫院肺癌團隊召集人、胸腔內科主治醫師王金洲表示，王金洲以骨轉移為例，約三到四成晚期肺癌患者，癌細胞會透過血管或淋巴系統侵犯骨頭，並出現噬骨性。肺癌骨轉移患者存活率通常僅一年左右，因骨頭被癌細胞吃掉，不但疼痛，也變得脆弱易骨折，使存活率降低。
為協助骨轉移癌友提高生活品質，近年一款皮下注射的單株抗體可精準對抗骨轉移後的惡性循環。王金洲說，臨床證實，骨轉移確診後持續使用，能延緩骨骼疼痛及併發症，但副作用為血鈣不夠，治療期間必須多補充鈣質。
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