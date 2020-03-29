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2020精準防癌高峰論壇／癌基因突變 次世代基因檢測追擊

聯合報 / 記者鄧桂芬／台北即時報導
2020精準防癌高峰論壇大合照，由右至左依序為亞太心理腫瘤學交流基金會董事長方俊凱、前衛生署長楊志良、台大公共衛生學院副院長陳秀熙、國衛院院長梁賡義、衛福部健保署署長李伯璋、聯合報社長游美月、乳癌防治基金會董事長張金堅、中華民國血液病學會副秘書長侯信安、聯合報健康事業部營運長洪淑惠。記者季相儒／攝影
2020精準防癌高峰論壇大合照，由右至左依序為亞太心理腫瘤學交流基金會董事長方俊凱、前衛生署長楊志良、台大公共衛生學院副院長陳秀熙、國衛院院長梁賡義、衛福部健保署署長李伯璋、聯合報社長游美月、乳癌防治基金會董事長張金堅、中華民國血液病學會副秘書長侯信安、聯合報健康事業部營運長洪淑惠。記者季相儒／攝影

標靶藥物面世之後，肺癌病患的治療有躍進式的改變，中國醫藥大學附設醫院內科部副主任兼肺癌團隊召集人夏德椿表示，透過基因檢測找出突變基因，就能篩選出適合的標靶藥物，提供比過去傳統治療更好的效果。台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀表示，對於非特定基因的肺癌病患雖不適用標靶藥物，但仍應持續按醫囑接受化療，千萬不要失去信心。

夏德椿表示，已知EGFR、ALK、ROS1、BRAF、NTRK等基因突變會引發肺癌，因此，肺癌患者經基因檢測確認有基因突變即可用藥。最常見的EGFR基因突變肺腺癌，第一、二、三代標靶藥物都適用於第一線治療。目前針對有EGFR、ALK、ROS1基因突變的肺癌晚期病患，接受標靶藥物可有健保給付。

黃俊耀表示，標靶治療讓患者少走不少冤枉路，但癌細胞狡猾，可能產生T790M基因突變，造成抗藥性，病患平均存活期無法超過三年。最新數據顯示，將第三代EGFR標靶藥做為第四期患者第一線治療，可延長整體存活期至將近四十個月，健保署四月一日將有條件開放晚期肺癌的第三代EGFR標靶藥給付。

兩名權威醫師皆指出，至於沒有特定基因的肺癌患者，應繼續接受傳統治療，但可再接受免疫學檢查，與主治醫師討論是否有免疫治療的機會。

2020精準防癌高峰論壇大合照，由右至左依序為亞太心理腫瘤學交流基金會董事長方俊凱、前衛生署長楊志良、台大公共衛生學院副院長陳秀熙、國衛院院長梁賡義、衛福部健保署署長李伯璋、聯合報社長游美月、乳癌防治基金會董事長張金堅、中華民國血液病學會副秘書長侯信安、聯合報健康事業部營運長洪淑惠。記者季相儒／攝影
2020精準防癌高峰論壇大合照，由右至左依序為亞太心理腫瘤學交流基金會董事長方俊凱、前衛生署長楊志良、台大公共衛生學院副院長陳秀熙、國衛院院長梁賡義、衛福部健保署署長李伯璋、聯合報社長游美月、乳癌防治基金會董事長張金堅、中華民國血液病學會副秘書長侯信安、聯合報健康事業部營運長洪淑惠。記者季相儒／攝影
2020精準防癌高峰論壇三月廿八日在台大集思國際會議廳舉行，佛教醫療慈濟財團法人台北慈濟醫院研究部臨床研究中心醫師黃俊耀演說。記者季相儒／攝影
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2020精準防癌高峰論壇三月廿八日在台大集思國際會議廳舉行，中國醫藥大學附設醫院內科部副主任肺癌團隊召集人夏德椿演說。記者季相儒／攝影
2020精準防癌高峰論壇三月廿八日在台大集思國際會議廳舉行，中國醫藥大學附設醫院內科部副主任肺癌團隊召集人夏德椿演說。記者季相儒／攝影

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基因 肺癌 患者

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