2020精準防癌高峰論壇／生活哲學分享 癌後大叔楊志良、葉金川盼善終

「2020精準防癌高峰論壇」中，衛生署前署長楊志良、葉金川、北醫公共衛生及營養學院教授韓柏檉及年輕病友謝采倪四位名人分享罹癌心得。一致認為，癌症就是一般疾病，如何在生病後學會自己的生活哲學，才是最重要的。

楊志良與葉金川是老友也是好友，天性樂觀的兩人分享「癌後大叔的lifestyle」，楊志良開玩笑說，「若一生中要得到一個癌症，那我寧願是攝護腺癌，它的預後是最好的，我至今都不覺得自己是癌症病人。」

先後罹患淋巴癌及基底細胞癌的葉金川。他說，「男人終其一生有五成的機會得到癌症，女人是四成，活得夠久都有機會，就當一般疾病看待就行。」因此，葉金川照常遊走於山林、挑戰極限運動，就是要當個七十歲的背包客。

而未來最重要的一課，兩人一致認為是「善終」。楊志良說，活得久不見得好，活得好比較重要，台灣有兩個法很重要，一個是緩和安寧醫療條例，一個是病人自主權利法，如何善終好死，是未來最重要的課題。

另一位知名癌友是全台最會打蔬果汁的韓柏檉，他是肝癌晚期患者，靠著「不精確」的癌後生活調養，經歷十二年抗癌人生，還愈活愈逆齡。他說，「不精確是說我什麼方法都去試，有做就會改變，而改變自己的第一步，就是學會認錯，從心底改變起才能讓內心充滿能量。」

年輕病友謝采倪罹患淋巴癌，她和癌友成立「我們都有病」粉絲團，提供年輕癌友舞台。謝采倪說，年輕癌友，擔心回不去職場，工作權被剝奪，加上病友間世代價值觀落差，因此針對年輕癌友成立粉絲團，希望未來能成為病友圈最大求職平台，成為自給自足的社會企業。

罹癌憂鬱不只靠安慰，務必要就醫，亞太心理腫瘤學交流基金會董事長方俊凱指出，約四分之一癌友有憂鬱現象，腫瘤與影響情緒的血清素互相影響，小鼠試驗發現，抗憂鬱劑不只能讓患者情緒平穩，還能抑制腫瘤生長。

罹患癌症包括病人及家屬心情沮喪可以想見，口號式的心理支持或靈性關懷，其實不夠的。方俊凱認為，癌患情緒受困擾的比率，從十年前的五成下降到一成，但仍有百分之五的患者有嚴重憂鬱狀況，需要精神科的介入治療，才有辦法解決病人的情形。 2020精準防癌高峰論壇昨天下午在台大集思國際會議廳舉行，國立台灣大學醫學院附設醫院血液腫瘤科醫師侯信安演說。記者季相儒／攝影 2020精準防癌高峰論壇昨天下午在台大集思國際會議廳舉行，我們都有病共同創辦人謝采倪演說。記者季相儒／攝影 2020精準防癌高峰論壇大合照，由右至左依序為亞太心理腫瘤學交流基金會董事長方俊凱、前衛生署長楊志良、台大公共衛生學院副院長陳秀熙、國衛院院長梁賡義、衛福部健保署署長李伯璋、聯合報社長游美月、乳癌防治基金會董事長張金堅、中華民國血液病學會副秘書長侯信安、聯合報健康事業部營運長洪淑惠。記者季相儒／攝影 2020精準防癌高峰論壇昨天下午在台大集思國際會議廳舉行，台北醫學大學公共衛生及營養學院教授韓柏檉演說。記者季相儒／攝影 2020精準防癌高峰論壇昨天上午在台大集思國際會議廳舉行，前衛生署長楊志良（左）及前衛生署長葉金川（右）座談。記者季相儒／攝影 2020精準防癌高峰論壇昨天上午在台大集思國際會議廳舉行，前衛生署長楊志良座談。記者季相儒／攝影 2020精準防癌高峰論壇昨天上午在台大集思國際會議廳舉行，前衛生署長葉金川座談。記者季相儒／攝影 2020精準防癌高峰論壇昨天上午在台大集思國際會議廳舉行，前衛生署長楊志良座談。記者季相儒／攝影 2020精準防癌高峰論壇昨天上午在台大集思國際會議廳舉行，前衛生署長葉金川座談。記者季相儒／攝影 2020精準防癌高峰論壇大合照，由右至左依序為亞太心理腫瘤學交流基金會董事長方俊凱、前衛生署長楊志良、台大公共衛生學院副院長陳秀熙、國衛院院長梁賡義、衛福部健保署署長李伯璋、聯合報社長游美月、乳癌防治基金會董事長張金堅、中華民國血液病學會副秘書長侯信安、聯合報健康事業部營運長洪淑惠。記者季相儒／攝影

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