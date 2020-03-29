2020精準防癌高峰論壇／雞尾酒化療 膽道癌與胰臟癌患者現生機

晚期胰臟癌因死亡率高，被稱為「癌王」；膽道癌雖然少見，也因早期難發現且惡化迅速，殺傷力強。這兩種惡癌可被擊敗嗎？國家衛生研究院癌症研究所利用全身性雞尾酒化療，有效縮小胰臟癌和膽道癌腫瘤，提高病人存活率，呼籲病患勇敢接受化療，就有機會打敗「癌王」。

國衛院癌症研究所所長陳立宗表示，胰臟癌沒有好的篩檢工具，早期也無明顯症狀，症狀出現時，醫師和病人警覺性低，鑑別診斷就慢一步，以致確診多晚期，五年存活率低於百分之十。治療上，因晚期病人多，不適用局部治療的外科手術或放療，仍以毒殺性化療為依歸，不少癌友聞化療而色變，憂心各種副作用。

陳立宗強調，胰臟癌目前有幾組不錯的全身化療藥物處方，臨床證實，能讓腫瘤縮小率達四成，穩定率達三成，中位數存活期達十二個月。他的病人利用這樣的方式治療，縮小病灶後再切除，預後至今不錯。

國衛院癌研所主治醫師暨成大醫院血液腫瘤科主治醫師姜乃榕說，治療膽道癌，過去僅三到四成患者能開刀治療。為了找到更好的治療策略，國衛院癌研所利用現有化療藥物排列組合，開發出雞尾酒化療，發現能有效縮小膽道腫瘤，增加接受手術的機會。

國衛院目前也有合併標靶或免疫治療的臨床試驗進行中，姜乃榕鼓勵癌友，應積極嘗試臨床試驗、接受新的治療方法，就有機會看見一線生機 2020精準防癌高峰論壇昨天上午在台大集思國際會議廳舉行，國立成功大學醫學院附設醫院血液腫瘤科主治醫師陳立宗演說。記者季相儒／攝影

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