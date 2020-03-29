2020精準防癌高峰論壇／精準醫療抗癌 大數據添助力 國衛院打造癌症基因資料庫

國內每年新增十一萬名癌症患者，一年七十多萬名癌友接受治療，癌症藥物及手術費用昂貴，健保支出相當驚人，一○八年每六元健保費，就有一元用於癌症。透過大數據來落實精準醫療，幫癌友找到最適合治療方法，成為關鍵議題。

國衛院與聯合報健康事業部、健保署、台大公衛學院及血液病學會於三月廿八日共同舉辦「二○二○精準防癌高峰論壇」，十八名學者專家及病友代表齊聚。

•防癌論壇 七大網路平台直播

國衛院長梁賡義表示，國家級癌症基因資料庫作業已開展，我癌症治療與預防水準即將與歐美並駕齊驅。聯合報社長游美月表示，實體論壇改為七大網路平台直播，讓民眾線上觀看，防疫期間也不影響吸收重要的癌症知識。

梁賡義以「建構精準健康照護體系」為題，說明在產官學研攜手合作下，國衛院啟動「國家級精準健康照護體系先導計畫」，經衛福部長陳時中籌畫及支持，國衛院尋求國際藥廠及多家本土生技公司合作，預計五年內，與七大醫學中心合作蒐集一萬名特別癌友基因資料。

梁賡義表示，在先導計畫中，國家級人體生物資料庫整合平台扮演關鍵角色，在眾多生技業者合作下，已收集卅一家人體生物資料庫，內含四十六萬名病友、四百五十萬件基因檢體。

另結合健保、社福、醫學影像、電子病歷等資料，打造前所未有的國人健康大數據資料庫，提供「真實世界證據（ＲＷＥ）」，加速癌症新藥通過及給付，嘉惠數十萬名癌友。

•健保治癌 前年花掉289億

健保署長李伯璋指出，台灣罹癌總人數及新確診人數逐年增加，治療費用愈來愈高，一○八年共有七十五萬七千多名癌友接受治療，健保支出一千一百零八億元，等於每六元健保預算就有一元用在癌友身上，抗癌藥費二八九億元，其中標靶藥物一百七十一億元，占比最高。

李伯璋表示，大數據跨進癌症醫療領域，精準分析國內各大醫院癌症治療數據，舉例來說，台大、林口長庚在乳癌治療上成果優異，進一步分析，療程中用了哪些藥物、癌友存活期延長的原因，就能提升國內治療品質。

李伯璋說，精準醫療有其必要性，新藥費用昂貴，健保署必須積極開源節流，現透過雲端影像，癌友至另一醫院尋求第二意見，不必再重新檢查，節省影像檢查費用，也減少輻射風險。

台大公衛學院副院長陳秀熙進一步指出，擁有大數據，更能掌握乳癌危險因子，研究發現，如長期暴露於ＤＤＴ環境汙染，乳癌風險增加四倍，影像檢查發現這類患者乳房鈣化嚴重，大都集中於乳管組織，以致存活率較差。

在治療上，陳秀熙指出，透過大數據可做到精準醫療，選擇適當的治療工具，預測最佳治療方式，例如手術時切多少乳房組織，術後是否化療；也建構簡易乳癌風險預測系統，民眾只要輸入資料，就可以預測日後乳癌風險。

•全方位癌症基因檢測 效率高

目前健保僅給付傳統基因檢測，過程耗時，常延誤治療時機，台大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆指出，歐美、日韓等國家陸續給付全方位癌症基因檢測，只需一次篩檢，就能取得很多資料，作為日後癌症治療研究基礎，希望我健保也能逐步納入給付。

國衛院癌症研究所副研究員、奇美病理中心部長李健逢表示，同時檢測數百個基因遺傳性癌症基因，約數百萬個定序反應，速度比傳統定序快數十萬倍。一開始單一基因檢測，最近進展至次世代定序腫瘤基因圖譜，不僅擬定抗癌策略，選擇藥物，還能評估自己及家族罹癌風險。

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