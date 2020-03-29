「清潔工絕對不是破口」她為前進負壓病房剪掉及肩長髮

「我們和所有醫護及阿中部長一樣，都在對抗疫情，但醫護被視為防疫英雄，我們卻常被懷疑會是院內感染的破口」 ，五十二歲的醫院清潔人員姜雪梅談到這個現象，感觸良多。

她說，「距離SARS疫情已十七年，大家仍舊不在乎我們」；面對新冠病毒疫情，她和許多清潔人員一樣，靠著自我訓練，要求自己不會也不能成為防疫破口。

初次見面，全副防護裝備的姜雪梅，取下口罩、脫下帽子時，居然頂著五分頭，她笑著摸頭說，「不好意思，最近才剪了短髮」，因為穿防護衣打掃實在太熱了。

姜雪梅負責部立桃園醫院負壓隔離病房，是距離國門最近的醫院，每當機場攔截到疑似案例，總是優先後送桃醫，也因此院方對防護要求也特別高。

一月廿一日我出現首例確診個案，姜雪梅說，隔天上班時，清潔人員防護設備都已升級，防護衣、腳套、Ｎ九十五口罩、面罩，在踏進負壓隔離病房的那一刻，被告知患者正是新冠肺炎疑似案例。

她深吸一口氣走進病房，原以為內心恐懼會升溫，但面對著熟悉的房間、床架，恐懼一點點消逝，「這與本來的工作完全沒差別，為什麼要怕？」入行至今，每個月演練好幾遍防護訓練，怕是沒有意義的。

每天例行的清潔工作，最讓姜雪梅無法適應的是全副武裝上陣，脫去防護裝備後全身濕透，須立刻拿吹風機吹乾濕透的頭髮和衣服。上月底，乾脆把及肩的長髮剪成五分頭。

回到家，家人還以為她生病，姪女對著她全身狂噴酒精，以為她是病人；她說，「我知道我的工作風險高，但如果沒有人作誰作？」這段期間反而要作得更好、更徹底。

同樣在醫院感控區值班的小倫（化名）面對疫情時，直言「很害怕」，不少同事相繼離職，自己也曾謀生辭職念頭，但老闆告訴他「要讓疫情過去，須要靠清潔人員的努力」，聽到這句話，他第一次為自己職業感到驕傲。

承攬醫院清潔勞務的威合威務公司副理陳中岳，也有同樣感嘆。武漢第一批包機返台，機場醫護人員辛苦執勤，指揮官陳時中看著旅客走進醫院後才安心離開，場面感人；而在院內一隅，穿著防護裝備、清掃旅客走過每個角落的清潔員，卻無人聞問。

那天他站在員工後方，拍下清潔員孤獨清掃的背影，內心百感交集。