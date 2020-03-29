醫院清潔工長期缺工 但有人依舊疫情下堅守崗位

北部某醫院爆發院內感染，三名護理師、一名清潔工確診後，不少醫院清潔工憂心和平醫院事件重演紛紛求去，清潔公司為讓員工安心，主管親上第一線，但徵召專責病房清潔人員時，卻無人自願，即使增加獎勵獎金，也乏人問津。

「不只是現在，醫院清潔工長期缺工」，威合威務副總經理陳嬿宇說，每次區域主管反應「找不到人」時，總會拍著對方的肩告訴對方，「醫院清潔工缺額永遠都不會招滿的，死心吧！」

她說，醫院清潔工須冒著較高的感染風險，但醫院卻不重視清潔人員，外包時大都採最低標，薪資每月難破基本工資二萬三千八百元，反觀科技公司召募清潔員，主動寫明薪資至少三萬二千元，相較之下，誰願意留在醫院？

威合威務公司副理陳中岳說，醫院清潔員隨時都有被針扎的風險，醫護忘記把硬針套上針頭套，清潔員一抓垃圾袋就被扎到，這類意外每月都有，當然降低清潔員從業意願。

一位曾在桃園某醫院工作的女清潔工透露，該院近期有不少清潔工，在疫情之後擔心染疫而離職，甚至連該院自聘的清潔工也傳出員工離職。

威合威務公司經理陳秉祥說，近期的離職潮也許難以從本來就很多人離職的清潔員中窺知一二，但許多醫院廣設新冠肺炎專責病房，需要專責的清潔員，最近想要找兩位主責清潔員，給予額外的獎勵，仍沒人自願。