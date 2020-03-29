觀光局接待官員之子染疫 林佳龍：耍特權絕不寬貸

中央流行疫情指揮中心昨天公布的兩名本土確診案例，其中一例就是交通部觀光局派駐機場的旅客服務同仁（案269），對此交通部長林佳龍說，已經請同仁主動關懷慰問並盡力提供防疫及醫療等協助。

不過，林佳龍說，派駐機場的同仁，服務的應該是旅客，不該是官員的親友。目前得知這位確診同仁，日前曾奉派在機場接待該局某位主管自海外返國的兒子（數日後也確診，爲案277）。

林佳龍說，先不論二十幾歲的成年人回國有什麼非接待不可的必要，自海外返台，理應盡速居家檢疫，怎麼還在機場喝咖啡增加接觸他人機會、徒增他人染疫風險？何況，同仁奉派接待長官之子，也涉有公器私用之嫌。

林佳龍說，防疫當前，已要求交通部介入調查，會同內政部移民署、機場公司、觀光局公務車調派紀錄等，在24小時內釐清該名主管之子返國之通關、檢疫、接待及接送，是否涉有特權、或不當從屬關係之命令陷基層同仁於未知的風險之中。如有特權，絕不寬貸。

另鑑於紓困案正緊鑼密鼓展開，林佳龍說已經提醒升高防疫工作，交通部所屬機關也將做有效、可行的分工，確保觀光產業紓困的救急措施不會因此受影響。至於是否啟動分區辦公，交通部說，林佳龍已指示觀光局啟動分區辦公應變機制。