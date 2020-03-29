明東北季風減弱 中南部空品恐拉橘色警報

飽受慢性神經性疼痛的患者有救了！因為神經損傷所造成的慢性疼痛不僅難治療，現有療法也多有副作用，患者也會因為長期處於疼痛下，進而影響日常生活。但德國一項最新研究顯示，白血球介素-4（IL-4）能刺激巨噬細胞釋放止痛的類鴉片肽，有望成為患者救星。

2020-03-29 18:33