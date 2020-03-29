明東北季風減弱 中南部空品恐拉橘色警報
環保署表示，明天東北季風減弱，西半部地區擴散條件稍轉差，清晨及夜間由於垂直擴散條件較差加上易有局部霧影響能見度，汙染物濃度較高；白天風速稍增強加上垂直擴散條件轉好，空氣品質可望稍好轉。
明天各地空品，宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，雲嘉南以南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。
環保署說，未來一周、也就是30日至31日東北季風減弱，中南部地區風速較弱，汙染物稍易累積，清晨易有局部霧影響能見度。4月1日鋒面通過及東北季風增強，竹苗以北擴散條件轉好，空氣品質可望好轉；2日至4日受東北季風及華南雲雨區東移影響，台灣周圍水氣增多，全台降雨機率高。
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