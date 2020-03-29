環保署擬首度擴大空汙費季節費率 4500家業者受影響

為改善空氣品質，環保署擬首度擴大固定汙染源的空汙費季節費率，第一波先調整硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物等三類，空汙季最多可收非空汙季的2倍以上價格。環團則認為，非空汙季排汙也會影響居民健康，應從源頭鼓勵節能減排才治本。

環保署近期將預告新空汙費季節費率，據了解，最快今年7月1日就會上路，將有4千5百多名業者受影響。雖然空汙季費率變高，但由於非空汙季費率也同時調降，加上可促使業者將產能集中在非空汙季，未來一年空汙費可能因此減收520萬元。

每年10月至隔年3月為空汙季，因氣候環境因素汙染物不易擴散，導致空氣品質不佳。環保署2017年實施空汙費季節費率後，至今尚未調整過費率；為改善空品，環保署今年將首度同步調升空汙季費率，並調降非空汙季費率，擴大空汙季成本，鼓勵業者多在非空汙季期間生產。

中興大學環境工程系教授莊秉潔表示，空汙費仍有很大成長空間，應納入空汙所導致的國民健康、農林漁牧等損失成本，理想目標是燃煤發電1度要加徵1元空汙費，才能有效改變發電結構、加快「增氣減煤」腳步。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，擴大季節費率原則上可改善空汙季空品，但並不代表非空汙季期間排放有害空氣汙染物不會影響民眾健康，應從源頭鼓勵工廠減排、節能才可治本，環保署也應訂定季節費率實施後的具體減量目標跟期程。

此次修法草案僅調整硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物的費率，由於各項費率會依據空品防制區級別而有差異，以往年申報量最高的氮氧化物而言，除了國家公園、保育區為特別需要保護的一級防制區以外，其他地方都屬「符合空品標準」的二級防制區，每季排放超過24公噸的「空汙大戶」，空汙季費率將從10元升為12.5元，非空汙季費率則從8元降為6元，價差從1.25倍增至2.08倍。

根據最新統計，去年氮氧化物在第一季、也就是空汙季期間的排放量為2萬8584公噸，較前一年同期減少3300公噸。排放來源最多為電力及燃氣供應業占38.2%，其次為非金屬礦物製品製造業15.1%、化學原材料等製造業14.1％。