神經性疼痛難治療 IL-4蛋白質露曙光

飽受慢性神經性疼痛的患者有救了！因為神經損傷所造成的慢性疼痛不僅難治療，現有療法也多有副作用，患者也會因為長期處於疼痛下，進而影響日常生活。但德國一項最新研究顯示，白血球介素-4（IL-4）能刺激巨噬細胞釋放止痛的類鴉片肽，有望成為患者救星。

神經疼痛影響日常

《台大醫院》指出，正常神經在感受到外界刺激後會向大腦傳送訊號，而大腦也會產生抑制訊號減緩疼痛。但若神經發生病變，就有可能無刺激仍傳送訊號，讓神經敏感化，更導致大腦不能正常產生抑制訊號，進而無法緩解疼痛。患者則會感受到灼熱、刺痛、電擊、冰冷、麻痺等不同症狀。

由於此類型疼痛發作時間無法預測，且可能持續一整天，容易影響到患者的正常作息。常見的藥物也會出現嗜睡、噁心、頭暈、藥物依賴等副作用，讓慢性神經性疼痛非常難以對付。

止痛藥物新曙光

根據《每日醫學新聞》報導，德國柏林夏里特醫院的瑪爾切絲卡教授最新的小鼠實驗，則為此類型疼痛的治療帶來新的曙光。因為IL-4能夠鼓勵M2巨噬細胞釋放止痛的類鴉片肽，研究團隊就替小鼠注射IL-4，並觀察小鼠對疼痛的反應。

結果與詳細分析顯示，IL-4除了會吸引巨噬細胞前往受損神經外，也會鼓勵巨噬細胞從協助發炎的M1巨噬細胞（分泌促發炎因子協助殺死微生物）轉變成促進消炎的M2巨噬細胞，也成功替小鼠減少疼痛感，其功效甚至能持續8天。

該團隊認為，此一發現能協助學界開發不同類型的止痛藥物，而不是繼續仰賴目前常用，但容易成癮的鴉片類藥物。

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