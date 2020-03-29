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一張圖看一周天氣！周三變天全台雨連下五天
中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，氣象局說明、後天東北季風減弱，不過到了周三又要變天，受到鋒面通過、東北季風增強和雲雨區東移影響，到周日一連五天全台都有降雨機率。
氣象局說，未來七天天氣分為兩種，一是明後兩天，東北季風減弱，氣溫回升，各地多雲到晴，僅北部和東半部地區有局部短暫雨。北部低溫17度，其他地區18到到20度，高溫部分北部27度，東部26度，中南部則可來到31到32度。中南部留意日夜溫差大。
氣象局說周三開始是第二種天氣型態，受到鋒面通過，加上東北季風增強和雲雨區東移影響，清明連假雨漣漣。北部、東半部和中南部山區留意短暫陣雨，其餘地區則是多雲。若水氣增多，中南部平地也會下雨，這樣的天氣型態會持續到下周日。
氣溫部分，氣象局預估這五天北部18到22度，中部19到28度，南部20到31度，東部18到25度。中南部同樣留意日夜溫差大。
另外氣象局提醒，明天到周三西半部及金馬地區易有濃霧，宜留意能見度。
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