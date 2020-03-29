藍皮普快廁所超臭全改真空式 鐵道專家好掙扎

台鐵去年鬆口願花經費整理「藍皮普快列車」，如今修復計畫拍板，在不影響原貌前提下進行塗裝修補，並將老舊廁所改為真空式馬桶，13輛列車預計明年6月底陸續完成。改裝廁所消息一出，引起正反意見，鐵道專家也紛紛談及對藍皮修復的掙扎。

台鐵美學小組委員、鐵道情報總編輯古庭維，參與多次藍皮列車修復會議。他說，社會風向一直希望藍皮保留，廁所是否更換就成為各個專家糾結所在，一旦顧及方便性及衛生，反倒失去藍皮原汁原味；若硬體設備不更新，也會漸漸不合時宜，進而影響搭乘率。

古庭維說，服務品質的提升，對列車運送很重要，改造合情合理，但如果從文物跟復舊觀點切入，等於某精華部分也被犧牲掉。他認為13輛列車廁所全面改造「有點太多」，可部分車廂廁所改為真空式，部分保留或封閉起來；或是全部三節車廂廁所都封閉，另外加掛車廂，專門給旅客如廁及販賣餐點或是紀念品使用。當然也可全關閉，提醒旅客上車前記得先上廁所即可。

與藍皮列車有著深刻情感的作家劉克襄說，自己曾參與藍皮列車修復首次會議，當時就有建議盡量保持原樣，「雖然臭不可聞但60年代的味道就是這樣」。他說體驗這一味，才有回到過去的感覺。不過他也說，能理解多年來旅客持續反彈，台鐵站在衛生考量需要進行改裝，但仍希望多加討論。

另一名熱愛藍皮的台鐵員工也說，改廁所不是不可以，但還有沒有更好的辦法？他說，藍皮列車廁所抽水設備老舊，的確不及格，但那是因為那個年代衛生條件跟水準只能做成這樣，改的太新穎反而會跟懷舊時代感格格不入，希望盡可能保留藍皮車廂內所有樣貌。

古庭維說，藍皮列車已經有進博物館的價值，但卻在路上跑，「民眾痛苦，火車痛苦，台鐵也痛苦」，而且目前只用於南迴線，不是日常生活需要的服務，換成莒光號影響也不大，簡單來說就是不合時宜，不符合日常需要，就是很適合進博物館時機。

劉克襄說，是否要變成觀光列車，或是馳騁在南迴線以外，可以慎重考量和評估。台鐵資深員工也說，南迴線不是運行很好的路段，因為隧道路段很長，且目前還沒有電氣化，前面柴油車燃燒完廢棄會飄到車廂裡面，且因以台鐵目前班次運用，海線行車密度沒有很高，有機會的話，可考慮將藍皮列車擴展到海線（彰化到竹南靠海邊那段）以及花東線利用。