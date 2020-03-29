快訊

一張圖看一周天氣！周三變天全台雨連下五天

新北女子居家檢疫跑去掃墓 衛生局裁罰20萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不會走入歷史！台鐵老爺爺級「藍皮普快」修復計畫拍板

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
藍皮普快列車是台鐵目前仍在行駛中最古老列車。聯合報系資料照
藍皮普快列車是台鐵目前仍在行駛中最古老列車。聯合報系資料照

有解憂列車美譽的「藍皮普快列車」，馳騁在南迴線，是台鐵目前仍在行駛中最古老列車。它沒有冷氣、車門還要自己開，乘載舊時代美好記憶。不過也因為身為「老爺爺等級」舊客車，加上搭車率不高，隨著鐵路電氣化完工，一度傳出將走入歷史。

藍皮普快每天早上從枋寮出發，下午原車從台東返回，枋寮往返台東沿途經過12站，站站都停，每天僅有一班，每班配置三節車廂。據統計，平日約20至100人搭乘，假日有時加掛車廂可達到200人搭乘。

台鐵局去年10月允諾將研議修復計畫，如今第一階段修復計畫終於拍板。台鐵局說，13輛藍皮列車以修復原貌為主，外觀塗裝採浪漫藍色。另外由於藍皮列車廁所氣味最為人詬病，決定將全改為符合人體工學的真空式馬桶，今年11月底修復完成第一批六輛，明年6月底完成剩下七輛。

「藍皮就是台鐵的『起家厝』，二戰後藍色塗裝一直和鐵路形象畫上等號，也是台鐵現在唯一保留藍色意象的車，是個活歷史。」一名資深鐵道迷向本報訴說藍皮列車的種種美好。

他說，藍皮有50年以上的歷史，隨著時代更迭仍舊奔馳在南迴線上，在台鐵列車中擁有許多唯一，唯一的普快車、唯一車廂內沒有空調只有電風扇跟自然風、唯一窗戶可以打開讓旅客和窗外景緻沒有距離、唯一需要手動開推開廂門。若從加祿站上車，它也是全台唯一有在賣普快車才有名片式硬卡紙車票，且是唯一買完票可直接搭乘普快的車站。

他說，搭乘藍皮列車彷彿在聆聽山與海的對話，從台東到枋寮，先是太平洋，再來眺望中央山脈，緊接著映入眼簾的是鵝鑾鼻景緻，還有台灣海峽相伴，快要到枋寮則能欣賞整片魚塭，是復古鐵道旅行首選。

據了解，台鐵內部對於藍皮列車是否修復、怎麼修進行多次討論，近期才決定好修復方向。

台鐵說，為充實鐵道觀光元素，響應知名旅遊作家劉克襄「解憂號火車」的呼喚，決定投入經費整修目前只行駛於南迴線的藍皮普快。修復內容廣納各界意見，初步以回復原車樣貌並將廁所小幅改造，以符合觀光旅遊，預計在今年底配合南迴鐵路電氣化通車，與大家一起呼吸海風山風的樂趣，忘卻煩憂。

藍皮內裝非常復古。聯合報系資料照
藍皮內裝非常復古。聯合報系資料照
搭乘往枋寮方向的藍皮普快，可開窗欣賞海景。 聯合報系資料照
搭乘往枋寮方向的藍皮普快，可開窗欣賞海景。 聯合報系資料照

列車 台鐵 修復

延伸閱讀

台1線屏東佳冬戰備跑道　4月底啟動區間測速！

屏東縣枋寮至恆春強對流移入 注意雷擊強陣風

配合南迴電氣化工程 台鐵將暫時停駛枋寮-台東四列次

南迴鐵路枋寮-台東 4月6日起末2班停駛

相關新聞

一張圖看一周天氣！周三變天全台雨連下五天

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，氣象局說明、後天東北季風減弱，不過到了周三又要變天，受到鋒面通過、...

不會走入歷史！台鐵老爺爺級「藍皮普快」修復計畫拍板

有解憂列車美譽的「藍皮普快列車」，馳騁在南迴線，是台鐵目前仍在行駛中最古老列車。它沒有冷氣、車門還要自己開，乘載舊時代美...

兒童節快樂！義大遊樂世界4月份學生票只要10元

新冠肺炎導致國內外旅遊市場低迷，為迎接清明節與兒童節連假到來，義大遊樂世界推出兒童月優惠措施吸引遊客。義大遊樂世界表示，...

環保署擬首度擴大空汙費季節費率 4500家業者受影響

為改善空氣品質，環保署擬首度擴大固定汙染源的空汙費季節費率，第一波先調整硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物等三類，空汙季最...

神經性疼痛難治療 IL-4蛋白質露曙光

飽受慢性神經性疼痛的患者有救了！因為神經損傷所造成的慢性疼痛不僅難治療，現有療法也多有副作用，患者也會因為長期處於疼痛下，進而影響日常生活。但德國一項最新研究顯示，白血球介素-4（IL-4）能刺激巨噬細胞釋放止痛的類鴉片肽，有望成為患者救星。

藍皮普快廁所超臭全改真空式 鐵道專家好掙扎

台鐵去年鬆口願花經費整理「藍皮普快列車」，如今修復計畫拍板，在不影響原貌前提下進行塗裝修補，並將老舊廁所改為真空式馬桶，...

成功減少家庭失和、情侶吵架！15大網友熱議洗碗機品牌

洗碗是許多人的生活惡夢之一，在享用完美食後，如果碗盤餐具都能直接乾淨歸位該有多美好啊！尤其現在正是敏感防疫時期，也不太適合為了逃避洗碗而餐餐老外，這時候如果有一台洗碗機，所有的麻煩都能迎刃而解啦！

疫情影響稻米需求量大增 富里米訂單多2倍缺貨

新冠肺炎疫情影響，許多人改在家煮飯，稻米的需求量增加。花蓮玉里鎮、富里鄉種稻面積逾5000公頃，其中富里米宅配訂單多2倍...

許金川／肝臟超音波有陰影 不一定是癌

兩人互批誰做事沒效率。甲：「你孫子都出來了，還沒幫兒子辦婚禮！」乙：「你幫老爸生前申請XX，結果你老爸告別式辦完了，核準公文還沒下來！」

好好吃／自煮少油鹽 腸胃放輕鬆

上班族工作壓力大、容易三餐不定時，或為了趕時間亂吃外食填飽肚子，媒體人小安因此長年鬧胃疼，腸胃炎、胃潰瘍反覆發作。為了改善健康狀況，小安開始下廚專煮少油鹽的清淡菜餚，自行開發的創意食譜好學、好煮、又好吃，料理也成為她繁忙工作之餘的紓壓良藥。

保健看過來／1人染諾羅4室友全遭殃 原來感染源那麼多

一天晚上，小葵入睡前感到有些倦怠、噁心，原以為趕快入眠睡醒就會改善，不料夜半爬起來抱著馬桶嘔吐，吐到胃中沒有食糰可吐還頻頻作嘔，隨後開始全身發冷、肌肉痠痛，熬到天亮才前往就醫。

蔬食外帶 天然食補強身

新冠肺炎疫情持續發燒，透過天然食補增強免疫力，被視為對抗病毒的好方法。漢來蔬食春季菜，主廚添加了薑黃、金棗、圓茄及彩蔬等多元鮮蔬，將營養美味料理直送入口。因應民眾減少外出，特推出外帶便當，招牌藜麥八寶便當，餡料滿滿，200元親民價，美味即時帶著走。

熱門新聞

明起降0.8元 汽油連五跌寫17年新低

吳德榮：今起天氣好轉 周三另一波變天

寧可單身也不將就的4大星座 天秤、金牛居然上榜！

獨／41年的回憶！天母「鄉香西餐廳」4月26日熄燈

95無鉛久違了1字頭價格 汽油明再降比礦泉水便宜

殺破狼周運勢／雙子被天菜級人物煞到 巨蟹當心血光之災

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。