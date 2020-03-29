不會走入歷史！台鐵老爺爺級「藍皮普快」修復計畫拍板

有解憂列車美譽的「藍皮普快列車」，馳騁在南迴線，是台鐵目前仍在行駛中最古老列車。它沒有冷氣、車門還要自己開，乘載舊時代美好記憶。不過也因為身為「老爺爺等級」舊客車，加上搭車率不高，隨著鐵路電氣化完工，一度傳出將走入歷史。

藍皮普快每天早上從枋寮出發，下午原車從台東返回，枋寮往返台東沿途經過12站，站站都停，每天僅有一班，每班配置三節車廂。據統計，平日約20至100人搭乘，假日有時加掛車廂可達到200人搭乘。

台鐵局去年10月允諾將研議修復計畫，如今第一階段修復計畫終於拍板。台鐵局說，13輛藍皮列車以修復原貌為主，外觀塗裝採浪漫藍色。另外由於藍皮列車廁所氣味最為人詬病，決定將全改為符合人體工學的真空式馬桶，今年11月底修復完成第一批六輛，明年6月底完成剩下七輛。

「藍皮就是台鐵的『起家厝』，二戰後藍色塗裝一直和鐵路形象畫上等號，也是台鐵現在唯一保留藍色意象的車，是個活歷史。」一名資深鐵道迷向本報訴說藍皮列車的種種美好。

他說，藍皮有50年以上的歷史，隨著時代更迭仍舊奔馳在南迴線上，在台鐵列車中擁有許多唯一，唯一的普快車、唯一車廂內沒有空調只有電風扇跟自然風、唯一窗戶可以打開讓旅客和窗外景緻沒有距離、唯一需要手動開推開廂門。若從加祿站上車，它也是全台唯一有在賣普快車才有名片式硬卡紙車票，且是唯一買完票可直接搭乘普快的車站。

他說，搭乘藍皮列車彷彿在聆聽山與海的對話，從台東到枋寮，先是太平洋，再來眺望中央山脈，緊接著映入眼簾的是鵝鑾鼻景緻，還有台灣海峽相伴，快要到枋寮則能欣賞整片魚塭，是復古鐵道旅行首選。

據了解，台鐵內部對於藍皮列車是否修復、怎麼修進行多次討論，近期才決定好修復方向。