兒童節快樂！義大遊樂世界4月份學生票只要10元

新冠肺炎導致國內外旅遊市場低迷，為迎接清明節與兒童節連假到來，義大遊樂世界推出兒童月優惠措施吸引遊客。義大遊樂世界表示，12歲以下兒童或憑學生證（兩者皆須搭配一張全票）購買遊樂園門票只要10元，另有義大皇冠酒店住宿優惠與大樹桑椹園DIY行程可搭配，適合親子家庭春日同遊。

義大遊樂世界指出，4月是兒童月，4月1日起推出長達一個月優惠票，不限平、假日，12歲以下兒童或憑學生證入場遊客，另搭配一人購買現場899元全票，只需要10元銅板價可購票入場，不管是大朋友還是小朋友都能盡興出遊。

飯店住宿部分，義大皇冠酒店表示，4月若帶兒童入住春日好遊國人旅遊住房專案，可享房間免費升等與加贈兩客兒童早餐，適合全家人一起出遊。

4月也是桑椹產季，若有親子出遊旅客想要來趟深度旅遊，皇家酒店與天悅飯店與「大樹張媽媽桑椹休閒果園」合作，房客可憑房卡至果園認識桑椹生態，業者會免費招待一杯天然桑椹汁。