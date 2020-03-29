疫情影響稻米需求量大增 富里米訂單多2倍缺貨

新冠肺炎疫情影響，許多人改在家煮飯，稻米的需求量增加。花蓮玉里鎮、富里鄉種稻面積逾5000公頃，其中富里米宅配訂單多2倍，部分品牌稻米大缺貨。富里鄉農會指出，米的庫存量可以到7月，歡迎大家購買；玉溪農會則推出滿20公斤免運優惠，甚至有單日宅配營業額超過百萬紀錄。

富里鄉農會總幹事張素華表示，因為疫情的關係，很多人減少外出用餐，自己煮晚餐次數變多，富里米銷售量大幅成長，近2周成長約2倍，大多是散客電話或網路訂購，平均每日出貨量有1萬多公斤；雖然富里米庫存量還有，不過可愛包裝的「牛奶皇后米」已斷貨，契作的益全香米也斷貨，花蓮越光米、高雄139米因種植面積廣，都還有貨。

張素華說，原本的庫存量可預留到7月，新割的稻穀通常會放到冷藏休息一個月後才會碾製，但今年可能會接續不上，由於工廠的庫存量都很少，6月的稻子一收割就要趕快開始碾製，包括小農、米廠等米都賣得非常好，因為疫情關係，讓台灣人發現原來米是最好的產品，感謝消費者選購花蓮生產的好米。

玉溪農會指出，因推出一次買20公斤免運優惠，訂單量暴增，周末必須加班出貨，單日宅配營業額超過百萬元，讓農會職員直接到碾米廠協助包裝、出貨。 目前富里農會及玉溪農會統計，兩間農會的米倉加起來還有7000公噸的米，不怕民眾購買。不過近期米的需求大幅增加，可能下半年吃不完，買米的人減少，農會已預測下一期的銷售量下滑。