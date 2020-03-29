迷你綬草藏身草皮 金貴盤龍蔘清明現身

清明連假，許多民眾除了掃墓祭祖外，也趁著大地回春之際安排踏青活動，讓這陣子因防疫緊繃的身心能夠稍稍獲得紓解，而在此清明時節，部分看似不起眼的綠茵草地上，一株株帶著螺旋花序的綬草，正以超迷你身形華麗登場。

綬草的花序如綬帶一般，又因為花期在清明節前後，所以也有清明草之稱，一般株高約13至50公分，而招牌的螺旋花序，也讓它有龍抱柱、紅龍盤柱、一線香等別名，另其肉質根貌似人蔘，故也常被稱作盤龍蔘。

台北市工務局長林志峯表示，綬草偏愛陽光充足，微濕的環境，因為它需生長在具有良好保水性的土壤，所以如果使用排水良好的土壤，則需要經常給予澆水；此外，由於綬草野性很強，因此與其他草一起種植才會有較良好的效果。

綬草的特殊花序是由數十朵的粉紫色或白色小花呈螺旋狀且整齊迴繞在一起，如神話傳說的紅龍一般盤繞在花莖上，花的纏繞方向並不完全相同，有些是右撇子，有些是左撇子，並由底部向上逐漸開花。