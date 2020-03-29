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氣象局：清明連假全台有雨 下周日玉山有機會降雪

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
清明連假全台有雨。聯合報系資料照
清明連假全台有雨。聯合報系資料照

受到東北季風持續影響，中央氣象局說今天北台灣仍涼，低溫下探17度，高溫也只有22度，中南部則是日夜溫差大。到了明、後天氣溫回暖，各地多雲到晴為主，清明連假則是轉為全台有雨。

氣象預報員顏增璽說，今天受到東北季風影響，各地早晚偏涼，北部17到22度，中南部18到30度，東部18到23度，其中以中南部日夜溫差最大，民眾出門宜多添加衣物。

顏增璽說，這波東北季風偏乾，今天降雨趨緩，僅剩東半部及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。明、後天天氣溫回升，全台低溫17到20度，北台灣高溫可以來到25到27度，中南部30度以上。降雨部分，因為有道鋒面在北部海面，北部及東半部要留意局部短暫雨。

顏增璽說，周三北部海面鋒面掃過，周四起到下周日，華南水氣會一波波過去，加上東北季風通過，全台轉濕涼，皆有降雨機率，尤其北部和東半部為迎風面，降雨較為持續。若中南部水氣偏多，除了山區外平地也會下雨，屬於短暫陣雨。

顏增璽說，連假北部18到23度，中南部19到29度，東部19到24度。若水氣持續，溫度也夠低，3000公尺以上高山如玉山有降雪機率，其中又以下周日最有可能下雪。

另外顏增璽提醒，連假前金馬地區跟西半部要留意局部霧影響能見度。

連假 低溫 高溫

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