明起降0.8元 汽油連五跌寫17年新低

美國新冠肺炎疫情不減、沙、俄兩大產油國持續削價增產，導致國際原油價格持續下跌，中油自明（30）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調降0.8元，連續五周調降。調整後為92無鉛汽油每公升18.2元、95無鉛汽油每公升19.7元、98無鉛汽油每公升21.7元、超級柴油每公升15.4元。

這次調整後，95無鉛汽油也寫下自2002年10月以來，17年多來的新低。回顧歷史油價，2001年911事件後，航空、運輸等行業不景氣，國際油價陷入低谷，95無鉛汽油最低至18.2元，2002年前三季油價持續走低，直到10月95無鉛汽油才回到每公升20元以上。

中油表示，本周受沙俄等油國削價增產、美國各州新冠肺炎病例激增等因素影響，造成國際原油價格下跌。本周調價指標7D3B周均價為每桶24.99美元，較前周28.01美元下跌3.02美元，新台幣兌美元匯率貶值0.007元，國內油價依公式計算跌幅為8.61％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降0.8元，足額調整。

中油強調，國內油價每周隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕對沒有「漲多跌少」或「只漲不跌」。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此也呼籲消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油。