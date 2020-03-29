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成功減少家庭失和、情侶吵架！15大網友熱議洗碗機品牌

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

就是不想洗碗！

洗碗是許多人的生活惡夢之一，在享用完美食後，如果碗盤餐具都能直接乾淨歸位該有多美好啊！尤其現在正是敏感防疫時期，也不太適合為了逃避洗碗而餐餐老外，這時候如果有一台洗碗機，所有的麻煩都能迎刃而解啦！

市面上有許多品牌的洗碗機，到底該如何選擇，是很多想入手的網友最常思考的問題，今天的DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家來看看網友討論度最高的15款洗碗機是哪些，到底它們有多欠入手？進駐到家裡後又能帶來什麼美好的改變呢？

image source:pixabay

導言

第10名：Miele 美諾

Miele在1929年研發製造出全球第一台家用洗碗機，現代洗碗機的關鍵技術發展都跟他們息息相關，他們出品全嵌、半嵌還有獨立式的洗碗機，有三隻全尺寸沖水臂，還有專利3D立體餐具托盤，烘乾系統採「自動冷凝烘乾」，可以選擇特髒、柔洗、一般、快洗、預洗和殺菌等行程。

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image source:miele

第9名：Best 貝斯特

如果廚房空間足夠規劃，那麼你肯定要認識這個來自義大利的洗碗機品牌，best的洗碗機具備「歐盟3A評鑑級智慧節能全自動洗程」，特殊的行星式無死角S型超強水柱，可以輕鬆沖洗掉餐具上的油膩髒污，加上省水節電友善地球的優點，只需花費5分鐘，就能省下比一般手洗的70％用水量！

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image source:bestqce

第8名：Haier 海爾

海爾小海貝洗碗機的37cm小巧機身，非常適合中式廚房的格局，總共佔用的空間不超過四張A4紙面積，它有360度強勁噴柱的功能，搭配智能調整洗滌角度，和多種模式，讓洗碗變成輕鬆省事，72℃的高溫煮洗功能更是讓人感受到有效除菌的安心感啊！

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image source:icook

第7名：ASKO 賽寧

ASKO的洗碗機兼具軟硬體的貼心優勢，11個噴淋區覆蓋洗碗機每個角落，每個碗籃都有各自的噴淋系統，而他們家的大型洗碗機則是市面上家用洗碗機的最大容量，洗碗機的8個主要部件採用不銹鋼材質，比塑膠更耐用，除此之外孩設計許多不同模式，讓洗碗程式能對應各種新情況，使用起來智能又方便。

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image source:asko

第6名：svago

SVAGO是台灣櫻花全新創立引進的歐式進口廚房電器品牌，洗碗機有有全嵌、半嵌式兩種選擇，以全嵌式的來說，具備7段洗程和360度強力水柱功能不用多說，最貼心的是設計了符合亞洲人使用習慣的「中式彈性碗籃架」，搭配有效烘乾又省電的「Dual Fan雙風烘乾系統」，讓飯後繁瑣的洗碗工作變得超輕鬆。

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image source:sakura

第5名：Panasonic 國際

PANASONIC的桌上型洗碗機具有風乾燥、高溫殺菌、水離子除臭、觸控面板和自動開蓋的多元功能，長型空間設計可以收入鍋子和長盤，這台洗碗機在洗淨的最後會轉成大約80度的「加熱洗淨」，運轉時間也會延長8至18分鐘，提高洗淨和乾燥的效果。

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image source:decogarden

第4名：JOYOUNG 九陽

九陽出品的「免安裝全自動洗碗機」是放置空間超彈性的桌上型，提供70°C高溫熱水，可以有效洗滌掉碗盤餐具上的油汙，共有四種智能清洗模式，且有省水又比手洗更乾淨的三段式強力循環水流，小體積大容量，不佔空間的優點是許多人心動入手的關鍵。

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image source:pchome

第3名：Heran 禾聯

這台六人份智能省水洗碗機具有高溫360度環狀沖洗功能，共有8段清洗程序，可以滿足日常生活的各種洗滌需求，機台式的機型讓擁有一台洗碗機變得很容易，不需要破壞原有的廚具就可以享受輕鬆洗碗的生活。

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image source:heran

第2名：BOSCH 博世

全球銷售第一的洗碗機品牌就屬博世啦！他們的每款洗碗機都具備高溫殺菌、高壓水柱沖洗等基本功能，ActiveWater水動能技術還能自動偵測碗盤數量與髒污程度，達到節約水電的功效，除此之外Bosch還有全球首創的「沸石烘乾技術」，以天然礦物質吸收高溫清水洗滌時產生的水蒸氣，釋放乾燥熱能，搭配3D立體氣流科技與渦輪烘乾系統，讓烘乾效果大大升級。

image source:bosch-home

第1名：Mistral 美寧

美寧推出的洗碗機是專為台灣飲食習慣所打造的，重點四大洗程和雙噴臂強力沖洗能夠沖洗乾淨中式料理的油膩，這台洗碗機具有洗後冷熱風對流循環的功能，可以去除餐具異味並且防霉，輕巧的機體隨處可擺放，廚房空間狹小的人再也不用在空間和洗碗之間煩惱啦！

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image source:mistraltw

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月29日至2020年03月28日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『洗碗機』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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