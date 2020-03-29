聽新聞
test
0:00 / 0:00
95無鉛久違了1字頭價格 汽油明再降比礦泉水便宜
中油、台塑上周調降汽油每公升1.3元，明天(30日)再降1.1元，消費者可以等的話，中油95無鉛汽油每公升從今天20.5元，降為19.4元，台塑從20.4降為19.3元，是繼上周92無汽油每公升降為19元以後，第2個看見1字頭的汽油，也是近年難得一見兩種無鉛汽油同時出現1字頭的情形。
98汽油這波也降到21.4元。柴油先前已經降到20元以下，明天調降以後中油為15.1元。
桃園市不少加油站在中油、台塑這幾波降價中，付現、自助、刷卡加油一樣有優惠，其中現金價每公升就有降1.6元的好康，自助價降0.8元已經是「常態」，駕駛人和車主可以比較住家或工作地點就近的加油站，選則最有利的優惠加油價格。
汽油這幾波降價比2009、2016年國際油價猛跌到的時候還要低，如果不算加油站業者促銷優惠，2009年92、95都未跌破20元，2016年92在1月曾跌到每公升19.5元，當時95還要21元，明天92、95同時出現1字頭，已經是好幾年沒看到的數字。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言