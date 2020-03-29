95無鉛久違了1字頭價格 汽油明再降比礦泉水便宜

中油、台塑上周調降汽油每公升1.3元，明天(30日)再降1.1元，消費者可以等的話，中油95無鉛汽油每公升從今天20.5元，降為19.4元，台塑從20.4降為19.3元，是繼上周92無汽油每公升降為19元以後，第2個看見1字頭的汽油，也是近年難得一見兩種無鉛汽油同時出現1字頭的情形。

98汽油這波也降到21.4元。柴油先前已經降到20元以下，明天調降以後中油為15.1元。

桃園市不少加油站在中油、台塑這幾波降價中，付現、自助、刷卡加油一樣有優惠，其中現金價每公升就有降1.6元的好康，自助價降0.8元已經是「常態」，駕駛人和車主可以比較住家或工作地點就近的加油站，選則最有利的優惠加油價格。

汽油這幾波降價比2009、2016年國際油價猛跌到的時候還要低，如果不算加油站業者促銷優惠，2009年92、95都未跌破20元，2016年92在1月曾跌到每公升19.5元，當時95還要21元，明天92、95同時出現1字頭，已經是好幾年沒看到的數字。