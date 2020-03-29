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防疫期間拚經濟 高雄電商平台推出多項防疫農產超值組
高雄市政府農業局與市農會合作經營「高雄首選電商平台」推出豐富的農產品品項，以當季的新鮮水果為主力，當令的蜜棗禮盒開賣後也開出紅盤，賣了近3000盒，現在由大樹金鑽鳳梨接力防疫期間箱購再送一瓶鳳梨汁，網上另有新鮮的水果包括芭樂、木瓜等都是高雄有名的農產。
高雄市農業局說，近來民眾瘋搶囤積的農產品這裡也找得到，包括美濃生產具芋香的「高雄147米」、獲全國有機評鑑頭等獎的「日品有機米」、湖內肉質細緻的「蒲燒鰻」、茄萣無刺「虱目魚肚」、旗山悠綠客黃檸檬、旗山低鹽冷凍毛豆等，還推出宅在家即食的鳳梨果干及果汁「防疫健康組合」、大寮蜜紅豆罐頭、旗山香蕉手工蛋捲、美濃白玉老蘿蔔乾。
即將進入4月的梅子季節，高雄市農業局力推甲仙的青梅及梅精、梅汁、梅糖等商品。
高雄市農業局表示，「高雄首選電商平台」提供民眾便利的農產採購方式，現在也釋出大利多，在電商平台內的「台灣農產嘉年華」專區內滿500元送50元、滿1000元送100元。高雄首選電商平台
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