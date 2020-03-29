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陽明山海芋季飄仙氣 10個IG打卡熱點拍不完
2020竹子湖海芋季及繡球花季已開跑，預計花期將持續到5月，緊接著是繡球花季，預計可到6月。為了吸引民眾前往，北市府產發局今年在子湖以「芋見日常小確幸」為海芋地景設計主軸，總計設置了10個打卡點，保證可以讓民眾拍好拍滿。
產發局表示，竹子湖海拔約670公尺，位居大屯山、七星山與小觀音山間的谷地，易有雲霧繚繞，拍照時常有如置身仙境，今年北投農會與竹子湖農園、七星農業發展基金會在竹子湖打造出10個溫馨趣味的IG打卡點。
其中竹子湖頂湖入口、親水公園、發現生活園藝及竹子湖入口停車場等四處為免費參觀，綠山谷海芋園、財福海芋田、花谷海芋園、名陽匍休閒農莊、苗榜花園、湖田大樹下等六處為私人農園參觀景點。即日起至4月12日，凡於上段10處IG打卡點拍照並依循活動規則，即可得到KKBOX 30天免費聽歌序號。
產發局表示，因應防疫期間，各農園工作人員皆已進行自主健康管理，另因竹子湖地區路幅有限，建議欲前往民眾多多利用公眾運輸系統。詳情可上活動官網查詢。
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