陽明山海芋季飄仙氣 10個IG打卡熱點拍不完

2020竹子湖海芋季及繡球花季已開跑，預計花期將持續到5月，緊接著是繡球花季，預計可到6月。為了吸引民眾前往，北市府產發局今年在子湖以「芋見日常小確幸」為海芋地景設計主軸，總計設置了10個打卡點，保證可以讓民眾拍好拍滿。

產發局表示，竹子湖海拔約670公尺，位居大屯山、七星山與小觀音山間的谷地，易有雲霧繚繞，拍照時常有如置身仙境，今年北投農會與竹子湖農園、七星農業發展基金會在竹子湖打造出10個溫馨趣味的IG打卡點。

其中竹子湖頂湖入口、親水公園、發現生活園藝及竹子湖入口停車場等四處為免費參觀，綠山谷海芋園、財福海芋田、花谷海芋園、名陽匍休閒農莊、苗榜花園、湖田大樹下等六處為私人農園參觀景點。即日起至4月12日，凡於上段10處IG打卡點拍照並依循活動規則，即可得到KKBOX 30天免費聽歌序號。