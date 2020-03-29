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小心！口罩再亂丟1個最高罰6千 環保人員秘錄器蒐證

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
小心！口罩再亂丟1個最高罰6千，環保人員秘錄器蒐證。記者游明煌／攝影
小心！口罩再亂丟1個最高罰6千，環保人員秘錄器蒐證。記者游明煌／攝影

民眾把用過的口罩如何處理？基隆市衛生局表示，口罩由內往外對摺把外側的接觸點包起來，依一般垃圾丟進垃圾桶。而如果隨意亂丟，環保局指出，如果查獲可依違反廢棄物清理法告發，丟一個可罰1200到6千元，並可按數量逐件累計告發。

衛福部指出，目前一般使用過的口罩視為一般廢棄物處理，務必要把口罩丟進垃圾桶內，以免病菌擴散。環保署更提醒過「亂丟的口罩比沒戴口罩更可怕」，因為隨意亂丟用過的口罩，不僅會造成環境髒亂，更有可能成為病菌溫床，形成防疫破口。

但路上仍亂可看不少口罩，民眾戴過口罩後如何處理呢？衛生局秘書莊慧文，民眾就丟入垃圾桶以一般垃圾處理，外面接觸點對摺包起來丟掉，如果去醫院，多數醫院都有設置口罩專用丟棄桶，若民眾擔心到醫院後容易沾染病菌，離開時可以把口罩丟入專用桶內，讓院方一併以醫療廢棄物處理。

莊慧文表示，會亂丟「可能是不想病菌回家」的心態，光靠廢棄物清理法來取締，效果有限，因為舉證也不容易，發動拍攝調查亂丟口罩不錯，至少有嚇阻、監督作用，警告大家別亂丟，小心旁邊可能有人拍照。如果是確診個案故意丟棄，可以傳染病防治法處理，但舉證比較困難。

亂丟口罩可依違反廢棄物清理法告發，基隆市環保局長賴煥紘說，丟一個口罩可罰1200到6千元，會比照丟香菸頭一樣按數量逐件累計告發，如查到丟1個1200，丟2個罰2400元，會請環保人員用秘錄器來加強搜證，民眾也可拍照錄影檢舉。

賴煥紘表示，口罩最容易掉的時機，就是戴著時忽然電話響了要接，手一不注意掉了，口罩珍貴，故意要丟的可能性不大，反而是要推「口罩掉了要撿起來」運動，這是道德問題，為了自己也為了別人的健康。

口罩 廢棄物 衛生局

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