她感染諾羅狂吐 4個室友也全被撂倒

一天晚上，小葵入睡前感到有些倦怠、噁心，原以為趕快入眠睡醒就會改善，不料夜半爬起來抱著馬桶嘔吐，吐到胃中沒有食物可吐還頻頻作嘔，隨後開始全身發冷、肌肉痠痛，熬到天亮才前往就醫。

由於小葵沒有呼吸道症狀，只有突如其來以嘔吐為主的表現，因此醫師排除她罹患流感的可能性，研判較可能是感染諾羅病毒。

經醫師問診，小葵回想可能的感染源還真不少，包括她發病當天午餐便當中的生菜沙拉或許沒有洗乾淨，兩天前跟朋友聚餐時並未使用公筷母匙，還有兩天前爬山時與山友共享包裝餅乾與水果時，可能在人人手抓食物的過程不慎沾染病毒。

台灣兒科醫學會常務理事林應然表示，諾羅病毒是一群可引起腸胃道發炎的病毒，人們可能食用到受汙染的食物或飲水、接觸到受汙染的物體表面再觸碰自己的眼口鼻、與感染者密切接觸，或者吸入到感染者嘔吐物、排泄物飛沫而罹病，「任何年齡層都有可能感染。要說高風險群，那就是不衛生的人」。

諾羅病毒感染人體後通常會潛伏一到兩天，發病時，多數感染者先吐後拉，可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉痠痛等。不過這個疾病恢復快，林應然在臨床上通常會處方止吐藥，但不太開止瀉藥，以免帶有病毒的糞便無法排出而延誤病情；感染者清淡飲食、少量多餐以避免刺激腸道蠕動而加速腹瀉，同時注意少量多次地補充水分等，其症狀通常能在兩、三天內緩解。

值得注意的是，諾羅病毒的傳染力極強，少至幾十隻病毒就有造成人體不適的威力，因此有極高風險演變成群聚感染。小葵的四名室友在她發病後，就陸續出現腸胃道症狀而就醫。

有鑑於此，林應然說，感染者的衣物、床單應立即更換，並以漂白水消毒環境與器物表面，酒精對於諾羅病毒無效。感染者於養病期間除應注意自身健康，同時須保持個人衛生，像是經常正確用肥皂洗手、在家吃飯須使用公筷母匙等，以避免將病毒帶給周遭人。

由於目前並無預防諾羅病毒的疫苗，且諾羅病毒有多種型別病毒株，感染一種型別後並無法對其他型別產生完全的保護力，未來還是有可能再次染病，因此良好的個人衛生習慣仍須持續落實。