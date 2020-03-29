登山健行預防高山症 這些事情別忘記

登山健行令人心曠神怡且能強健體魄，但若登的是高山，大氣壓力會隨高度增加而逐漸下降，人體吸入的氧氣則會漸漸變少。當身體無法適應低氧、低壓環境，就可能引起急性高山症、高海拔腦水腫或高海拔肺水腫等疾病，尤以慢性病、氣喘、懷孕或心臟疾病患者風險較高。

財團法人藥害救濟基金會建議，赴高海拔地區前四至六周可就醫諮詢，請醫師評估風險與開立備用藥品。但就醫時，切記要提醒醫師自己的慢性病史與藥物過敏史。

Acetazolamide是常見的高山症預防用藥之一，它是一種利尿劑，其化學結構類似磺胺類藥品，因此不適用於對磺胺類藥物過敏以及蠶豆症者。

Nifedipine常用於治療高血壓、狹心症，同時能預防曾有高海拔肺水腫病史的病人再次發病的風險，但服用後可能有血壓下降、頭痛、心悸、熱潮紅及下肢水腫等不良反應，有心因性休克病史的病人不能使用此種藥物。

Tadalafil、Sildenafil均是改善男性勃起功能障礙的藥物，也常用於預防高海拔肺水腫，但不可與預防及緩解心絞痛的硝酸鹽類藥品、降血壓的甲型阻斷劑併用，否則可能出現嚴重低血壓。

Dexamethasone屬於類固醇類藥物，可用於預防急性高山症及高海拔腦水腫，但使用後無助於身體適應高地的環境。由於服用後可能有高血糖、高血壓和免疫抑制等不良反應，因此除非醫師指示，否則不建議連續服用超過七天，也不宜驟然停藥，以免症狀反彈發作。

登山時宜緩慢爬升，飲食盡量以低脂為原則、避免食用會產氣的食物，且避免吸菸或飲酒。如果登山過程出現頭痛，伴隨頭暈、噁心、嘔吐或虛弱等一個以上的症狀，此時可能已患急性高山症；如果發生步態不穩、意識變化或呼吸困難等症狀，病情或許已經惡化為高海拔腦水腫或高海拔肺水腫，此時應盡速下山，必要時就醫治療。