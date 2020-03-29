亂丟口罩有多驚人?全國志工隨手拍 一停車場竟見58個

新冠肺炎疫情升溫，清海漂垃圾多年的「動手愛台灣」社團發起人陳信助，最近在臉書發起「拍攝全國亂丟口罩有多驚人」活動，獲得全國各縣市志工響應，拍攝路上看到被丟掉的口罩上傳，希望喚醒國人的環保意識，重視可能造成二次汙染的問題。他說，民眾可能是不想把病菌帶回家，卻丟在外頭造成更多人的危險。

「如果不調查， 永遠不知道口罩被亂丟這樣糟透的事」，5年多來，被稱為「海灘上的拾荒者」的陳信助，不斷號召志工在海域清除海漂垃圾，但他發現越清越多，還是堅持走下去；如今他發現陸上被丟棄的口罩也越來越多，他認為要有長期抗疫的準備，如果不正視的話，以後會跟海廢一樣越來越多。

陳信助有一次從八斗子騎車到東信路，3公里的路程就發現10個口罩丟在路邊，他說，口罩是如此珍貴，被視為救命法寶，但用過之後竟是棄如敝屣，有如病菌又被其他人接觸到就有危險，興起拍攝亂丟口罩有多驚人的念頭。

全國各地志工都響應，從11日開始調查的第1周就拍到648個亂丟的口罩，基隆、高雄、新北、台北、桃園、台中、澎湖都有人回報，他希望有更多的志工參與。他發現被丟最嚴重的地方就是騎樓和馬路邊，因人見人怕，也沒人敢撿，被丟的原因，民眾可能是不想把病菌帶回家，卻丟在外頭造成更多人的危險。

陳信助說，調查最終目的就是要讓民眾知道，隨意丟棄是很不好的行為，將會對環境造成很大的負擔，希望相關單位會去重視這樣嚴重汙染問題，採取行動，光靠廢棄物清理法可能無法減少這樣的行為，但呼籲所有志工拍攝時不要去撿拾，保護自身的安全。

一名在台中的志工回報，在台中的一處停車場，調查到58個用過丟棄的口罩。陳信助起先還半信半疑，但當他到七堵拍鳥的途中，經過八堵火車站邊的機車停車場，也嚇了一跳，鏡頭不到1公尺的範圍拍到3個亂丟的口罩 ，不到20分鐘繞一圈可以記錄到26個。

陳信助與動手愛台灣志工，5年多來不斷發動淨灘，一有空就四處勘查海岸，還發現了多隻海龜死在岸邊，當場目擊海龜死狀，發現肚內很多塑膠袋，更讓他決定走這條路，他收集了各式各樣的海漂垃圾，有來自日本佛像，大陸的飲料，還有充氣娃娃，什麼都有，他見證了各種塑膠對海洋的危害，做最深刻的紀錄。

志工有來自外國的朋友，還有79歲的阿嬤，甚至有10歲不到的小朋友，大家同心協力撿海廢，他認為這些都是海邊最美的風景。但他有感「單靠我們在海灘上苦幹實幹地撿拾垃圾，是遠遠不夠的」，去年成立「海廢基地」，把撿到的很多海廢陳列出來，從教育著手。