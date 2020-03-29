吳德榮：今起天氣好轉 周三另一波變天

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今起天氣好轉，但周三、四另一波東北風南下，北、中、東半部又會有局部雨，清明連假的周末是持續多雨的天氣形態 ‧

吳德榮說，最新（28日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今各地轉晴時多雲、白天氣溫逐漸回升、晚偏冷；東半部偶有零星降雨的機率。各地氣溫預估北部13至25度、中部14至27度、南部15至30度、東部14至27度。

他表示，明、後天東北風減弱，氣溫略升；北部、東半部雲量稍多，新竹以南為多雲時晴；北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨，大台北鄰近山區的平地也偶有零星飄雨的機率。周三、、四另一波東北風南下，氣溫略降，北台灣天氣濕涼；北部、東半部有局部雨，中部有局部短暫雨的機率。周五東北風稍減弱，氣溫略升，北部、東半部有局部短暫雨。

吳德榮指出，清明連假末兩天（4、5日）的天氣持續多雨，北部、東半部有局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率；北台仍濕涼。但由於是第7、8天的模擬，模式繼續調整中，應持續觀察。

中央氣象局說，東北季風影響，今晨北台灣低溫14、15度，其他地區也只有16至19度，白天北部及東半部地區回溫有限，高溫22至24度，中南部高溫仍可達26至29度，日夜溫差大。水氣明顯減少，僅東半部地區及北部山區仍有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。