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精準標靶藥物 是急性骨髓性白血病治療新利器

聯合報 / 記者鄧桂芬／台北即時報導
中華民國血液病學會副秘書長、台大附設醫院血液腫瘤科主治醫師侯信安。記者季相儒/攝影
中華民國血液病學會副秘書長、台大附設醫院血液腫瘤科主治醫師侯信安。記者季相儒/攝影

急性骨髓性白血病（AML）患者過去只有化療與血液幹細胞移植選擇，但高劑量化療非每人都能承受，特別是高齡者。近年進入精準醫療時代，藥物發展，陸續有8個AML的標靶藥物於全球上市，副作用較低，讓癌友多了許多選擇。

中華民國血液病學會副秘書長、台大附設醫院血液腫瘤科主治醫師侯信安表示，AML是成人最常見的白血病，好發於65歲以上長者，其次為40歲至60歲中壯年族群。隨高齡人口增加，AML患者也翻倍成長，但傳統高劑量化療的副作用不少，對長輩而言承受有限。

不過，進入精準醫療時代，藥物發展突飛猛進，從2017年起，有8個AML的標靶藥物於全球陸續上市。

侯信安說，標靶藥因提供精準治療，副作用較低，其中一款標靶藥物BLC-2抑制劑，能讓老年患者整體存活率增加二至三倍，成為高齡治療首選。

侯信安說，隨精準醫療日新月異，有愈來愈多藥物在研發，但因藥物昂貴，他鼓勵病人參加合適的臨床試驗，減輕經濟負擔，也能把握存活機會。

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