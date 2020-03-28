精準醫療能幫癌友做些什麼？ 名醫告訴你

電腦人工智慧AI潛力無窮，近年來，在AI大數據協助下，抗癌精準醫療再進化升級，從單一基因檢測，迅速進展至次世代定序腫瘤基因圖譜，同時檢測數百個基因遺傳性癌症基因，約數百萬個定序反應，速度比傳統定序快速數十萬倍。

國家衛生研究院癌症研究所副研究員、奇美病理中心部長李健逢於「2020精準防癌高峰論壇」中，發表「以病患為核心精準醫療檢測」最新抗癌趨勢，精準醫療檢測任務就是找到標靶，例如，乳癌患者HER2陽性，隨後精準用藥。

「癌症治療就是一場對抗癌症的漫長戰爭」李健逢說，癌細胞相當聰明，總會找到適合自己生存的環境，所以在治療各種癌症時，必須先認清對手，選擇適當武器、合適的攻擊方式。精準醫療就是以病人為核心，擬定最佳治療策略，選擇最佳抗癌藥物。

不過，傳統基因檢測無法在很短時間完成報告，曠日廢時，甚至延誤病人治療時間。現在透過AI大數據，大幅縮短基因篩檢時間，偵測各種標靶基因變異，甚至偵測遺傳性基因變異。

李健逢指出，在使用特定抗癌藥物之前，先幫癌友檢測特定的基因，以確定療效，及預估副作用高低，如果副作用偏低，就可提高藥物劑量，提升治療效果。

至於遺傳性基因變異，則可協助民眾自我健康管理，李健逢指出，在得知體質、基因狀況，就能提前部屬，舉例來說，喝酒後臉紅，就代表某基因異常，喝酒就容易傷肝，因此，這類的人就不應該喝酒。

此外，這套基因篩檢台平也可用來檢測代謝體或微量元素，有助於擬定癌症患者的微營養補充計劃，以及協助病患度過艱困的化學治療副作用。

許多文獻證實，補充高劑量維他命C、Ｄ、微量元素鋅、硒，可以緩解癌友化療不適症狀，但治療期間，病患食慾不佳，很難攝取足夠營養素，透過精準醫療檢測，就能動態監測病患體內缺乏的微營養，適時補充。