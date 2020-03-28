雙北共設惜食廚房 計畫為醫護、檢疫者送2萬5千個便當

雙北市府和惜食台灣行動協會今天在板橋合設惜食廚房，將為雙北7間醫院醫護及檢疫人員送餐，預估3個月內要送出2萬5千個便當，至少會送1個月。協會理事長簡承盈表示，當初惜食廚房構想由會員衛福部長陳時中提出。

惜食廚房由陳時中、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜等人揭牌，簡承盈宣布惜食廚房正式啟用。陳時中稍晚也赴新莊部立台北醫院送餐；新北市府則由社會局送餐到新北聯合醫院板橋、三重院區，中和雙和醫院也是送餐對象。

陳時中説，今年很多扶輪社老闆都變窮了，還想到社會，值得欽佩；柯文哲、侯友宜心胸也很寬廣，願意提供土地、資源供公益使用。簡承盈說，2月15日陳時中提議送餐給醫護人員和居家檢疫民眾， 每天要送300個便當，日後會陸續增加，預定3個月內要送出2萬5千個便當。

柯文哲說，惜食既環保又兼顧愛心，是公私協力、雙北合作的案例，提供減少租金優惠，賣不完的菜拿去當堆肥也是可惜，不如捐助公益。