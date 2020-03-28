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單株抗體 精準對抗癌細胞骨骼轉移

聯合報 / 記者鄧桂芬／台北即時報導
高雄長庚紀念醫院肺癌團隊召集人、胸腔內科主治醫師王金洲。 記者季相儒／攝影
高雄長庚紀念醫院肺癌團隊召集人、胸腔內科主治醫師王金洲。 記者季相儒／攝影

肺癌患者出現骨頭轉移，相當痛苦，患者走也痛，躺也痛，還會破壞骨質，造成骨骼脆弱容易骨折。近年一款單株抗體藥物可對抗癌細胞骨轉移後的惡性循環，減輕晚期癌友噬骨之痛。

高雄長庚醫院肺癌團隊召集人、胸腔內科主治醫師王金洲表示，肺癌發生率和死亡率居高不下，一般建議50歲且具抽菸史、家族史或環境職業暴露史者，應接受低劑量電腦斷層篩檢，一旦確診，應接受及早治療。

隨精準醫療發展，肺癌治療近年來不只是發展標靶藥物，包括晚期肺癌遠端轉移出現的疼痛治療，也開始被重視。

王金洲以骨轉移為例，約三到四成晚期肺癌患者，其癌細胞會透過血管或淋巴系統侵犯至骨頭，並出現噬骨性。肺癌骨轉移的患者存活率通常只有一年，因骨頭被癌細胞吃掉，不只疼痛，也會脆弱易骨折，更使存活率降低。

為協助骨轉移癌友提高生活品質，近年出現單株抗體藥物，經皮下注射，可對抗骨轉移後的惡性循環。王金洲說，臨床證實，骨轉移確診後持續使用，能延緩骨骼疼痛及併發症，但副作用為為血鈣不夠，治療期間必須多補充鈣質。

急性骨髓性白血病（AML）近年藥物也有進展，中華民國血液病學會副秘書長、台大附設醫院血液腫瘤科主治醫師侯信安表示，AML患者過去只能接受化療與血液幹細胞移植，但高劑量化療藥非每人都能承受，特別是高齡者。

但2017年起，有八個AML的標靶藥物於全球陸續上市。侯信安說，標靶藥因提供精準治療，副作用較低，其中一款標靶藥物BLC-2抑制劑，能讓老年患者整體存活率增加2至3倍，成為高齡治療首選。

侯信安說，隨精準醫療日新月異，有愈來愈多藥物研發，但因藥價昂貴，他鼓勵病人參加合適的臨床試驗，減輕經濟負擔，也把握存活機會。

中華民國血液病學會副秘書長、台大附設醫院血液腫瘤科主治醫師侯信安。 記者季相儒/攝影
中華民國血液病學會副秘書長、台大附設醫院血液腫瘤科主治醫師侯信安。 記者季相儒/攝影

肺癌 患者 癌細胞

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