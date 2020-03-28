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年輕癌友勇敢闖 打造病友社企團體讓大家看見

聯合報 / 記者蔡怡真／台北即時報導
「我們都有病」粉絲團共同創辦人謝采倪，26歲罹患淋巴癌第三期，今以年輕癌友身分在2020精準防癌高峰論壇替年輕癌友發聲。記者季相儒／攝影
「我們都有病」粉絲團共同創辦人謝采倪，26歲罹患淋巴癌第三期，今以年輕癌友身分在2020精準防癌高峰論壇替年輕癌友發聲。記者季相儒／攝影

才26歲就得到癌症，妳該如何活呢？「我們都有病」粉絲團共同創辦人謝采倪指出，自己也曾經想要賺大錢當個有名設計師，但沒想到年紀輕輕就得到淋巴癌第三期，曾經躺在床上覺得自己是廢物，擔心回不到工作崗位，後來她與幾名年輕癌友成立粉絲團，希望成為自給自足的社會企業

謝采倪今天在聯合報與國衛院、健保署、台大公衛學院及血液病學會共同舉辦的「2020精準防癌高峰論壇」中，替年輕癌友發聲，在論壇中帶給聽眾不一樣思考角度。

謝采倪指出，現在的病友團體以資深癌友為主，但年輕病人遇到的問題不同，她發現年輕癌友遇到三個問題，一是癌症雖可治療，但心裡恐慌焦慮不斷；二是病友間的世代價值觀有落差，三是工作權被剝奪，即使在病情穩定後回到工作崗位，也常因體力不佳被迫放棄。

年輕癌友面對漫長的治療路，加上不甘心的心情，謝采倪完全懂，她與幾名年癌友創立了「我們都有病」粉絲團，就是希望為年輕病友打造舞台，並媒合病友工作。

謝采倪說，我們希望成為病友的媒體網站，之前曾經訪問了六十位癌友，並吸引了出版社將這些癌友故事出版，也讓病友成為KOL、專欄作家，為年輕病友帶來收入，希望未來成為病友圈中最大的求職平台，另外，也將進行病友研究計畫，推出衛教電子書，內容圖像化，降低閱讀的門檻。

癌症 社會企業

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