肺癌治療新突破 標靶治療讓病人少走冤枉路

我國每年超過9000人死於肺癌，但隨精準醫療發展，透過基因檢測找出病人突變的基因，就能篩選出適合的標靶藥物進行治療，提供比過去傳統治療更好的延命效果。醫師提醒，對於非特定基因的肺癌病患雖然不適用標靶藥物，但仍應持續按醫囑接受化療，千萬不要失去信心。

中國醫藥大學附設醫院內科部副主任兼肺癌團隊召集人夏德椿表示，過去肺癌只有化療藥物可用，但預後不佳，副作用也大，癌友只要聽到化療就害怕。從2009年之後，精準醫療突飛猛進，標靶治療已成為肺癌目前最夯的治療武器。

誰適合肺癌標靶治療？夏德椿說，已知EGFR、ALK、ROS1、BRAF、NTRK等基因突變會引發肺癌，因此，肺癌患者經基因檢測確認有基因突變即可用藥。最常見的EGFR基因突變肺腺癌，第一、二、三代標靶藥物都適用於第一線治療。

目前針對有EGFR、ALK、ROS1基因突變的肺癌晚期病患，接受標靶藥物可有健保給付。至於沒有特定基因的患者，夏德椿提醒應繼續回到傳統治療，但可再接受免疫學檢查，與主治醫師討論是否有免疫治療的機會。

台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀表示，標靶治療讓患者少走不少冤枉路，但癌細胞非常狡猾，可能產生T790M基因突變，造成患者對標靶藥物產生抗藥性，病患的平均存活期無法超過3年。