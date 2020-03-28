常喝咖啡較長壽 AI大數據研究發現平均餘命多2.1歲

AI大數據能做的事情，比一般人所能想像的多更更。台大公衛學院近幾年來，透過AI大數據完成許多研究，有些結果出人意外，例如，與不喝咖啡的人相較，常喝咖啡者壽命多出2.1歲，另外，經常做癌篩的人平均壽命遠多餘不做癌篩的民眾。

台大公衛學院副院長陳秀熙出席「2020精準防癌高峰數位論壇」，以「癌症智慧健康照護」為主題，專題演說，他說，AI大數據讓更多癌友能夠接受精準醫療，治療效果更好。

陳秀熙為精準醫療做了明確定義，那就是利用有限資源，產生最大的效用，將昂貴抗癌藥物用於最需要、成效最顯著的癌友身上，提高平均餘命。全民健保人人誇，有效率且可近性高，現在有了健保大數據，落實精準醫療，更能走得長長久久。

陳秀熙以乳癌為例，擁有AI大數據後，更能掌握乳癌危險因子，研究發現，環境污染、DDT暴露，乳癌風險增加四倍，而影像檢查發現，這類乳癌患者鈣化嚴重，集中在乳管上，以致存活率較差。

在治療上，透過大數據可以做到精準醫療，選擇最適當的治療工具，預測最佳治療方式，例如，手術時切多少乳房組織，術後是否需要化療。另已建構簡易乳癌風險預測系統，民眾只要輸入資料，就可以預測日後乳癌風險。

除了癌症治療之外，陳秀熙指出，AI大數據分析，也能掌握飲食與健康之間的關係，例如，研究發現，與不喝咖啡的人相較，經常飲用咖啡的人平均餘命多出2.1年，不過，作用機轉為何？則待進一步研究。

此外，台大公衛學院一項名為「台灣社區民眾生活習慣及山與健康服務行為」研究結果發現，經常參加癌症篩檢的民眾平均餘命較長，但各縣市結果明顯有異。

例如，在基隆地區，與從未接受癌篩的居民相較，常接受癌篩者平均餘命要多出九年，至於彰化地區，則多出10.6年，台南地區最為明顯，兩者平均餘命差距11.7年。