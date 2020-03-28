快訊

五旬男無出國228開始有新冠肺炎症狀 陳時中：感染源待釐清

MLB／川普致電A-Rod問抗疫 網友：我們死定了

常喝咖啡較長壽 AI大數據研究發現平均餘命多2.1歲

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
台大公衛學院副院長陳秀熙說，AI大數據讓更多癌友能夠接受精準醫療，治療效果更好。記者季相儒/攝影
台大公衛學院副院長陳秀熙說，AI大數據讓更多癌友能夠接受精準醫療，治療效果更好。記者季相儒/攝影

AI大數據能做的事情，比一般人所能想像的多更更。台大公衛學院近幾年來，透過AI大數據完成許多研究，有些結果出人意外，例如，與不喝咖啡的人相較，常喝咖啡者壽命多出2.1歲，另外，經常做癌篩的人平均壽命遠多餘不做癌篩的民眾。

台大公衛學院副院長陳秀熙出席「2020精準防癌高峰數位論壇」，以「癌症智慧健康照護」為主題，專題演說，他說，AI大數據讓更多癌友能夠接受精準醫療，治療效果更好。

陳秀熙為精準醫療做了明確定義，那就是利用有限資源，產生最大的效用，將昂貴抗癌藥物用於最需要、成效最顯著的癌友身上，提高平均餘命。全民健保人人誇，有效率且可近性高，現在有了健保大數據，落實精準醫療，更能走得長長久久。

陳秀熙以乳癌為例，擁有AI大數據後，更能掌握乳癌危險因子，研究發現，環境污染、DDT暴露，乳癌風險增加四倍，而影像檢查發現，這類乳癌患者鈣化嚴重，集中在乳管上，以致存活率較差。

在治療上，透過大數據可以做到精準醫療，選擇最適當的治療工具，預測最佳治療方式，例如，手術時切多少乳房組織，術後是否需要化療。另已建構簡易乳癌風險預測系統，民眾只要輸入資料，就可以預測日後乳癌風險。

除了癌症治療之外，陳秀熙指出，AI大數據分析，也能掌握飲食與健康之間的關係，例如，研究發現，與不喝咖啡的人相較，經常飲用咖啡的人平均餘命多出2.1年，不過，作用機轉為何？則待進一步研究。

此外，台大公衛學院一項名為「台灣社區民眾生活習慣及山與健康服務行為」研究結果發現，經常參加癌症篩檢的民眾平均餘命較長，但各縣市結果明顯有異。

例如，在基隆地區，與從未接受癌篩的居民相較，常接受癌篩者平均餘命要多出九年，至於彰化地區，則多出10.6年，台南地區最為明顯，兩者平均餘命差距11.7年。

乳癌 AI 咖啡

延伸閱讀

防社交群聚感染 學者籲訂減災計畫

學者預測將進入疫情高峰 全球本週恐增50萬確診

境外移入個案恐成防疫破口 台大學者籲制定減災計畫

學者估境外移入 最壞增至500人 陳時中：未來兩周關鍵期

相關新聞

影／強降雨趨緩!天氣轉乾涼 清明連假又將「雨紛紛」

鋒面通過各地出現強降雨，今天(28日)下半天將趨緩，氣象預報員顏增璽表示這波鋒面通過後，東北季風增強，但這波東北季風比較...

五年蒐集萬名癌友基因 國衛院建構癌症基因資料庫

癌症嚴重威脅國人健康，AI大數據跨入醫學領域，精準醫療成為顯學，精準用藥，提高治療成效。國衛院院長梁賡義上午出席「202...

獨／遠洋外籍漁工解套 返港前海上超過30天 可入境

新冠肺炎疫情肆虐，我國強化邊境管制，日前宣布非本國籍者限制入境，卻對台灣遠洋漁業境外僱用的非本國籍船員造成衝擊，無法入境...

常喝咖啡較長壽 AI大數據研究發現平均餘命多2.1歲

AI大數據能做的事情，比一般人所能想像的多更更。台大公衛學院近幾年來，透過AI大數據完成許多研究，有些結果出人意外，例如...

兩位前衛生署長同為癌友 告訴你善終好方法

眾所皆知，前衛生署署長楊志良與葉金川是超級好朋友，不只兩人都是公衛學者，也當過同樣的官職，還是癌症病友，今天兩人在聯合報...

國4豐潭段最長隧道貫通 東行線預計年底前打通

國道4號豐原潭子段是串聯大台中環狀快速公路網的最後一哩路，計畫中最長的豐原1號隧道（西行線）在今天貫通，東行線也將在年底...

人工流產思考期公投案 婦團批惡化懷孕者處境

中選會日前針對彭迦智所提「人工流產思考期」公投舉行聽證會，婦女新知基金會對此公投案發布聲明批評，限縮中止懷孕條件將惡化懷...

大型重機上國道有譜？ 林佳龍指示重啟評估

大型重機開放上國道再重啟評估。交通部長林佳龍本周接見重型機車族代表，會中指示公路總局有關南迴公路草埔森永隧道試辦重型機車...

全台親子共讀大調查 台灣居全球「後段班」

4月即將迎來兒童節與世界閱讀日，台灣麥當勞今年首度與《關鍵評論網》Brand Studio合辦《全台親子共讀大調查》，結...

防癌高峰論壇 今年會議改採連線直播

國衛院與聯合報健康事業部今天舉辦2020年「精準防癌高峰論壇」，18名專家學者及癌友代表齊聚一堂，發表精闢演講，聯合報社長游美月表示，在防疫期間，取消原本會議形式，改採連線模式，七大網路平台同時直播，民眾在家能參與討論，一起關心癌症預防與治療重要議題。

台大醫發表全基因篩檢演說 盼健保納給付

「癌症與螃蟹之間有什麼關係？」、「全基因篩檢對於癌症治療有什麼好處？」台大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆上午出席「2020...

想打敗「癌王」胰臟癌 全身化療證實有效延長生命

胰臟癌被稱為「癌王」，令人聞之色變，主因是不少人確診時已是晚期，死亡率近九成。但「癌王」真的無法被擊敗嗎？國家衛生研究院...

熱門新聞

為何台灣口罩顏色多樣？ 內行人曝功能網喊「長知識」

悲劇！ 約好來送飯卻被放鴿子 居家檢疫讓他看透了友情

14縣市大雨特報！ 吳德榮分析清明連假天氣

口罩2.0第二輪173萬人完成預購 確定免抽籤

藥局無奈公告「賣口罩不是胸罩」 網笑：集中托高效果？

不只快狠準！37歲林依晨童顏祕訣多3招 從不忌口開始

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。