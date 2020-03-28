兩位前衛生署長同為癌友 告訴你善終好方法

眾所皆知，前衛生署署長楊志良與葉金川是超級好朋友，不只兩人都是公衛學者，也當過同樣的官職，還是癌症病友，今天兩人在聯合報與國衛院舉辦的「2020精準防癌高峰論壇」中分享當癌友的心得。兩人共同認為，一生中不死在癌症上也會死在別的疾病，而癌症就是一般疾病並不用在意，還比高血壓好處理。

比葉金川大四歲的楊志良，一上舞台就跟老友用手肘打招呼，他們說，沒辦法新冠肺炎疫情嚴峻，這樣打招呼最安全。楊志良開玩笑地說，一個人遲早要得一個病，都不得也很奇怪，若一生中要得到一個癌症，那我寧願是攝護腺癌，它的預後是最好的，我至今都沒有任何感覺，也不覺得自己是癌症病人。

談及當初罹癌，楊志良說是在亞洲大學教學時體檢發現，經過兩次的檢查後確認是前列腺癌，我第一時間就跟老婆、媽媽及女兒告知病情，「我叫她們上google查下，就知道這個癌症沒什麼……還是她們不愛我，怎麼一點都不緊張。」楊志良哈哈大笑。

而先後罹患淋巴癌及基底細胞瘤的葉金川，看似比較「不幸」，被兩種癌症纏身，實際上。葉金川認為，「男人終其一生有五成的機會得到癌症，女人是四成，只要活得夠久都有機會，因此，對待癌症就當一般疾病看待就行。」反而自自己得到癌症後，開始想像未來癌後的生活。

葉金川認真的想，「每個人對生命要有個臨界點，若年紀太大的癌友要花太多時間、金錢去跟癌症搏鬥，那還不如去跟世界搏鬥，但年輕人得到癌症，因生命還很長，當然是要跟病情全力一搏。」

葉金川一直認為自己65歲得到癌症是太早了點，因此，他積極治療，先花100元解決基底細胞瘤（皮膚癌的一種），也開始認真的過生活，登山爬百岳、嘗試高空彈性等挑戰性的運動。

看著老友積極對抗癌症，楊志良笑笑地說，「一個人能活多久的預測因子是什麼？其實，是可以自己決定的，像老葉（葉金川）就想活很久，就積極治療癌症，又去爬山又看美女，才能更快樂活得更好。」

兩人對於目前醫療教育的推廣也有些建言，葉金川認為，很多癌友都發現太晚了，有時候早期發現後就是先去求神拜拜，等回到醫療體系就醫時都太晚，癌症預防宣傳應該要像防疫宣傳清楚又明白，常常都看能得到，讓大家知道癌症也提早預防，先戒菸酒檳榔，檢驗B、C肝檢測，加上國健署的四癌篩檢及多運動，就可以解決六到七成的癌症。