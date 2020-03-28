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大型重機上國道有譜？ 林佳龍指示重啟評估

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
交通部長林佳龍（中）會見九天民宿技藝團團長許振榮（左四）率領的重型機車族代表，討論機車族權益。圖／交通部提供
交通部長林佳龍（中）會見九天民宿技藝團團長許振榮（左四）率領的重型機車族代表，討論機車族權益。圖／交通部提供

大型重機開放上國道再重啟評估。交通部長林佳龍本周接見重型機車族代表，會中指示公路總局有關南迴公路草埔森永隧道試辦重型機車行駛的方案，要盡速提報交通部審查，交通部最快7月重啟評估，除國三甲之外，不排除再挑一條橫向高速公路試辦行駛，作為未來是否正式開放重機的評估標準。

550c.c.以上大型紅牌重機爭取上國道多年，交通部2017年訂出評估指標檢核，自2017年7月起在國3甲及台64線快速道路進行為期1年檢和觀察，雖然大型重機每一季違規件數逐漸減少，不良駕駛行為也每季都有改善，但因行車安全距離和間隔意識不足，開放大型重機上國道因未有社會共識，至今遲遲未開放。

據了解，重機代表九天民俗技藝團團拜會交通部，團長許振榮並向交通部表示，重型機車族多年來，努力將國外「安全第一」的觀念，近年來重型機車族也在進步中，駕駛的習慣已經進步許多。也有與會代表表示，台北都會區騎乘重型機車大多是為了上下班方便，跟中南部騎乘重機大多為了休閒旅遊，目的不同，現在國內重機產業也逐漸萎縮，已從巔峰的一年2萬輛，下降到1.2萬輛。

林佳龍於會中回應表示，交通部高速公路局將盡速重啟大型重型機車行駛高速公路與快速公路的評估檢核專案，邀請專家學者、重型機車族代表，一起透過影像紀錄，檢視重型機車行駛高速公路與快速公路的行為，並作為未來進一步評估是否開放的依據。

林佳龍也指示相關單位，評估案必須加快腳步，且除原有檢核國三甲、台64線，可以評估於中南部，再挑選一條橫向高速公路作為檢核路段；此外，既有已開放的快速公路，也應強化、改善道路品質，並可嘗試規畫一條讓重型機車族行駛的環島路線。

對於是否開放重型機車行駛南迴公路草埔森永隧道，交通部表示，公路總局已委外撰擬試辦計畫，預計今年5月底會提報交通部審查，部長也指示公路總局盡速辦理、報部，並將依據試辦重型機車行駛草埔森永隧道的結果，作為未來評估是否開放行駛蘇花改之參考依據，至於國道方面，是否開放橫向國道試辦行駛檢核，高公局指出，這些還要進行內部討論與評估，並提報交通部討論，才能定案。

重機 國道 機車族

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