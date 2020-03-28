五年蒐集萬名癌友基因 國衛院建構癌症基因資料庫

癌症嚴重威脅國人健康，AI大數據跨入醫學領域，精準醫療成為顯學，精準用藥，提高治療成效。國衛院院長梁賡義上午出席「2020精準防癌高峰數位論壇」，以「建構精準健康照護體系」為主題，發表專題，在產官學研等合作下，未來台灣在癌症照護治療與預防水準上，將不遜於歐美等先進國家。

梁賡義指出，國衛院啟動「國家級精準健康照護體系先導計畫」，第一階段目標就是癌症預防與治療，與七大醫學中心及生技業者合作，預計五年內蒐集1萬名癌友基因，建構數據資料庫。

梁賡義進一步說，在衛福部部長陳時中規畫及支持下，「國家級精準健康照護體系先導計畫」終於成形，國衛院尋求羅氏、阿斯特捷利康、默克、諾華等國際藥廠，以及本土生技公司或藥廠合作，預計五年時間內，由七大醫學中心蒐集1萬名特別癌症病患的基因資料。

梁賡義表示，在這項先導計畫中，國家級人體生物資料庫整合平台扮演著關鍵角色，透過產學醫研等合作，現已收集31家人體生物資料庫，包括46萬病友、450萬件基因檢體。

另結合健保、社福、醫學影像、電子病歷等珍貴資料，打造前所未有的國人健康大數據資料庫，提供「真實世界證據（RWE）」，加速癌症新藥通過及給付速度，嘉惠廣大癌友。

梁賡義強調，世界各國陸續啟動國家級全基因體定序計畫，並與國際藥廠合作，例如，國衛院日前與羅氏藥廠攜手建置全方位癌症基因資料庫，將「真實世界證據」實際應用在臨床治療。

至於，「國家級精準健康照護體系先導計畫」將蒐集哪些癌別的基因？梁賡義說，將以具本土特色癌症為主，例如，肺癌、胰臟癌、口腔癌、乳癌等。要優先研發哪些抗癌藥物，則仍能討論中。

在擁有大型資料庫後，即可用本土「真實世界數據」，也就是利用醫療大數據得到比臨床試驗設計更貼近真實情況的數據，只要做臨床研究追蹤，當證實對國人癌症治療有效，還能針對不同基因突變對症下藥，有助加速藥物通過核准。

除了癌症治療外，「國家級精準健康照護體系先導計畫」也將運用在兒童虐待、青少年毒癮、規畫長照人力、提升藥效評估效率、醫療給付機制等重要領域。