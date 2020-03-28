想打敗「癌王」胰臟癌 全身化療證實有效延長生命

胰臟癌被稱為「癌王」，令人聞之色變，主因是不少人確診時已是晚期，死亡率近九成。但「癌王」真的無法被擊敗嗎？國家衛生研究院癌症研究所所長陳立宗表示，全身化療是晚期胰臟癌最主要的治療方式，腫瘤縮小後再切除，臨床已證實可有效延長中位數生存期達12個月，呼籲病患勇敢接受化療，就有機會打敗「癌王」。

聯合報與國衛院、中央健保署、台大公衛學院及血液病學會共同舉辦「2020精準防癌高峰論壇」，陳立宗以「冰與火：不死的癌王？」為題演講。因應新冠肺炎疫情，論壇全程以多平台數位直播方式進行，陳立宗也戴起口罩配合防疫。

陳立宗表示，胰臟癌被稱為癌王，最主要原因是無好的篩檢工具，長在腹腔也無明顯症狀，以致當病人腹痛時，醫師和病人的警覺性較低，慢一步進行鑑別診斷。然而，胰臟癌一旦發生就惡化很快，進入晚期後預後也很差。

依2014年癌症登記數字，胰臟癌新診斷病例為2108人，死亡病例為1890人，死亡率達89.6%，等同10個病人就有1人會在一年內死亡，五年存活率更是低於10%。

陳立宗將這「癌王」比喻為美國電視劇《冰與火之歌》裡面的「夜王」。美劇中的夜王遠匿北方雪地，還率領殭屍兵團，不只是水火不侵，還不留活口，但夜王在劇中最後還是被人類打敗。「夜王可被打敗，癌王一樣也有不錯的治療選擇。」

陳立宗說，胰臟癌治療選擇包括有外科手術、放射治療、與藥物治療。手術和放療是局部治療為主，因晚期病人多，最主要仍是依靠毒殺性的化學治療。

胰臟癌目前有幾組不錯的全身化療藥物處方，包括抗癌妥（Irinotecan）、益樂鉑（Oxaliplatin）、5-氟尿嘧啶（5-Fu）的三種藥物組合，或是用健擇（Gemcitabine）和Nab-紫杉醇（Nab-Paclitaxel）的兩種藥物組合。

臨床實驗證實，全身化療能讓腫瘤縮小率達四成，穩定率達三成，中位數存活期達到12個月。陳立宗也以他收治的4名病人為例，均先全身化療結束，再將縮小之病灶進行外科手術切除，而病理科檢查結果，均是沒看到惡性腫瘤。「可見，外界認為的癌王，一樣可以有好的治療。」

只是，部分化療藥物需自費，無健保給付，而且癌友聞化療而色變，害怕化療副作用。

陳立宗強調，目前胰臟癌的化療藥物特性，其副作用已有相當程度的降低，即便出現副作用，現在也有不錯的藥物去減緩或預防，呼籲病患勇敢接受治療，才有機會打敗癌王。

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