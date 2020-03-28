獨／遠洋外籍漁工解套 返港前海上超過30天 可入境

新冠肺炎疫情肆虐，我國強化邊境管制，日前宣布非本國籍者限制入境，卻對台灣遠洋漁業境外僱用的非本國籍船員造成衝擊，無法入境上岸。據了解，經漁業署與疫情中心討論後，針對僅在我國經濟海域內作業，或返港前在海上30天以上，進港後經量測體溫且無其他異狀的外籍漁工，可由移民署核發14天臨時入國許可。

根據行政院農委會漁業署去年統計，我遠洋漁業的境外僱用非本國籍船員高達2萬1750人，其出海隨船返台後，依「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」第30條規定：「非我國籍船員隨船進入我國境內者，經營者應向漁船進港所在地內政部移民署國境事務隊，申請該非我國籍船員之臨時入國許可。」

換言之，境外僱用的外籍漁工原可申請臨時入國許可上岸，但現在由於疫情關係，台灣限制非本國籍者入境，外籍漁工近期隨船返台後只能在船上活動。

不過經漁業署與疫情中心討論，根據「中央流行疫情指揮中心邊境檢疫組第六次工作會議紀要」，同意「僅在我國經濟海域內作業，或返港前在海上30天以上，且無海上轉載、進入他國港口、會船、船員異動、接受公海登檢等情形，進港後經量測體溫且無其他異常症狀（的漁船人員），可免原船檢疫，由移民署核發14天臨時入國許可」。

另外，會議中也決定「原則限定漁船於白天上午8點至下午5點半進港，以利地方政府衛生單位管理，除海象異常、人員傷病等緊急狀況，才可申請於其他時間入港」；「原船檢疫期間如需加油或加水，須於所劃定特區域及特定時間進行」；「港區應劃設隔離碼頭，以供船員有疑似感染症狀時停靠」；「居家檢疫場所，需24小時有人管理」。