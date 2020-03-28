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清明國道恐塞上加塞！ 高公局：請提早返鄉

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
高公局國道優惠措施，建議民眾提早返鄉。圖／高公局提供
高公局國道優惠措施，建議民眾提早返鄉。圖／高公局提供

一連四天的清明連假即將到來，以往清明連假國道交通量僅次於春節，高公局預估，今年受到新冠肺炎疫情影響，民眾減少搭乘大眾運輸的意願，改為自行開車，可能讓國道塞上加塞。

高公局說，呼籲民眾，可以把握這兩天國道費率優惠期間提前返鄉，或下周平日時間前往，分散車潮，避免連假壅塞。

今年清明節連假為4月2日至4月5日共四天，高公局副局長吳木富表示，清明節是國人的重要節日，許多民眾返鄉掃墓，也讓清明節國道的交通量僅次於春節。

吳木富說，尤其今年受到新冠肺炎疫情影響，不少民眾可能因此減低搭乘大眾運輸的意願，高公局也預估國道的交通量今年可能會很大，因此提出連續兩周國道單一費率打七折的優惠措施，希望用減價方式分散車潮。

不過，減價措施實施以來，上周國道車潮未明顯增多。吳木富表示，上周六車潮比原來多一些，但周日跟平常差不多。今明兩天仍有國道優惠措施，民眾可以提早前往，或利用下周平日，若都擠在清明節期間返鄉掃墓，國道預期會更塞。

高公局表示，今明國道通行費採單一費率再打七折優惠，小型車中、長途通行費率為每公里0.63元。即是只要行駛42公里以上，通行費就會比有免費里程更優惠，高公局呼籲民眾可以把握時間先返鄉，避免連假壅塞。

根據高公局預估，連假首日4月2日南向車潮達72百萬車公里，是連假最塞，約是平時交通量的1.9倍，雙向124百萬車公里，是平時的1.6倍。首日、次日車潮都以南向為主，主要為旅遊、掃墓以及返鄉車潮，連假第三天4月4日清明節收假，北上車潮最多，北向交通量預估為66百萬車公里，約是平日的1.6倍。

國道 連假 車潮

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