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玉山三月雪0.5公分深 仍有機率再降雪

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
玉山站7時5分開始下雪，8時25分停。圖／氣象局提供
玉山站7時5分開始下雪，8時25分停。圖／氣象局提供

中央氣象局指出，玉山站7時5分開始下雪，8時25暫時停了，雪積0.5公分。氣象局指出，現在水氣以及溫度仍然配合，玉山仍可能再度降雪。

另外，氣象局針對全台14縣市持續發布大雨特報，桃園以南及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象局提醒，8時40分屏東縣枋寮至恆春一帶有強對流移入，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

氣象局表示，今天鋒面將會通過台灣地區，中部以北及東北部地區仍有陣雨甚至雷雨發生的機率，也有局部較大雨勢出現的可能，其餘地區天氣也會不穩定，局部地區也會有降雨。

由於東北風增強，氣象局也針對18縣市發布陸上強風特報，今天上午起台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

今天各地高低溫明顯下降，氣象局預報員陳建安表示，北台灣高溫21到24度，其他地方26到30度，今天下午過後，中南部轉趨穩定，今晚到明天清晨最涼，北台灣低溫15度上下，局部地區可能出現14度低溫，其他地區16到19度之間，明天仍受東北季風影響，不過白天開始氣溫逐漸回升。

至於清明連假方面，陳建安說，30日起另一波鋒面接近，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，、31日這道鋒面逐漸通過台灣地區，隨後東北季風逐漸增強，北部、東半部、中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，4月1日到3日仍持續受影響，北台灣低溫16、17度，中部地區、花蓮18、19度，南部地區、台東20度左右，北台灣會有斷續降雨情形。

14縣市大雨特報。圖／擷取自氣象局網站
14縣市大雨特報。圖／擷取自氣象局網站
玉山站7時5分開始下雪，8時25分停。圖／氣象局提供
玉山站7時5分開始下雪，8時25分停。圖／氣象局提供
玉山站7時5分開始下雪，8時25分停。圖／氣象局提供
玉山站7時5分開始下雪，8時25分停。圖／氣象局提供
玉山站7時5分開始下雪，8時25分停。圖／氣象局提供
玉山站7時5分開始下雪，8時25分停。圖／氣象局提供

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