居家檢疫隔離可奔喪嗎？ 疾管署整理常見問題解惑

居家檢疫、居家隔離最常問的問題有哪些？「疾病管制署 - 1922防疫達人」臉書粉絲專頁製作三張QA圖卡，為民眾解惑，希望民眾依法配合居家檢疫隔離14天，共同守護國人健康。

疾管署說，中央流行疫情指揮中心日前宣布，自3月19日起，所有自外國入境民眾皆須配合居家檢疫14天；若為確診個案的接觸者，則須配合居家隔離14天。居家檢疫、隔離期間，請民眾留在家中或住宿地點，隨時配戴口罩且不得外出；同住者請一同採取適當防護措施，包括配戴外科口罩、養成良好衛生習慣，每日消毒共用生活區域，並盡可能保持一公尺以上的適當距離。

疾管署說，居家檢疫期間須自主詳實記錄體溫及健康狀況，每天亦有相關單位主動關懷聯繫，如出現不適症狀，應聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具。

若民眾為居家檢疫、隔離對象，將透過手機設定「電子圍籬智慧監控系統」，以手機定位系統提醒民眾勿離開檢疫範圍，請民眾保持手機開機及留意電力是否充足；若民眾沒有手機，則發放防疫手機以供使用。

疾管署說，居家檢疫、隔離期間，民眾可請家人及同住者幫忙，或透過網路購物、外送平台等管道滿足飲食、生活物品需求；若獨居且無人可協助，可洽詢各縣市關懷中心。若出現咳嗽、發燒等新冠肺炎疑似症狀，立即與衛生局或關懷中心聯繫，安排就醫。

其他如慢性病等就醫，可協助安排視訊醫療問診，並可請家人代替領藥。此外，如醫美、健檢等非緊急必要的醫療需求，請待居家檢疫、隔離結束後再行就醫。