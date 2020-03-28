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屏東縣枋寮至恆春強對流移入 注意雷擊強陣風
中央氣象局發布即時天氣訊息，鋒面影響，易有短時強降雨，上午8時40分屏東縣枋寮至恆春一帶有強對流移入，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。
中央氣象局發布大雨特報，鋒面通過影響，易有短時強降雨，今天桃園以南及台東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。
明天東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼至舒適，高溫約23至25度，低溫約15至19度；其他地區高溫約28至30度，早晚低溫約17至19度，日夜溫差稍大；降雨方面，各地天氣穩定、陽光露臉，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。
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