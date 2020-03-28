枯水期後的春雨！ 鄭明典：今天雨區範圍大

枯水期之後的春雨，中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，下雨總是會有些不方便，但是在枯水期之後，及時的春雨很重要。今天雨區範圍大，對水資源很有幫助。

中央氣象局發布大雨特報，鋒面通過影響，易有短時強降雨，今天桃園以南及台東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

明天東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼至舒適，高溫約23至25度，低溫約15至19度；其他地區高溫約28至30度，早晚低溫約17至19度，日夜溫差稍大；降雨方面，各地天氣穩定、陽光露臉，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

下周一另一鋒面接近，北部、東半部地區有局部短暫陣雨，中南部則是多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

下周二鋒面通過及東北季風稍增強，水氣增多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其餘地區也轉為多雲的天氣。

下周三至下周五東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也有涼意；華南雲雨區東移，水氣偏多，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區亦有局部降雨，中南部平地為多雲的天氣。

4月4日至6日仍受一波華南水氣東移影響，北部及東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

今天前及下周一、下周二西半部地區及金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度的可能性，尤其清晨機率更高一些，行車及搭機民眾注意交通資訊。