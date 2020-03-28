今天鋒面快速南壓 注意驟雨慎防雷擊

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，鋒面快速南壓，清晨已經來到高屏一帶，預估上午就會進入巴士海峽，南部目前受到鋒面影響，有陣雨或雷雨的狀況，但時間應該不會太久。

他說，緊跟著南支短波槽要通過台灣附近，嘉義以北目前沿著山脈有很多西南往東北移動的降雨系統，看起來都是南支槽前中層西南風跟地形強迫出來的東西，移動的都很快，經過的地方就會有一陣驟雨，甚至帶著閃電打雷的現象，天氣狀態不穩定。

他表示，預估南支槽下午之後會掠過台灣北方向東移動，槽前具上升運動的西南風區域也將跟著往東跑到台灣以東至琉球一帶，台灣這邊逐漸進入槽後區域，大氣狀態可望漸趨穩定，降雨減少，預估到了晚間，大部分地方下雨的情況應該都會停止下來，轉為雨後多雲天氣為主。明天在槽後較乾空氣影響下，各地可望為多雲時晴的天氣。

今天到明天溫度較涼，尤其今晚到明晨間，中北部、東北部局部空曠地區有機會出現15-17度的低溫，雖然不是很冷，但仍有較明顯的涼意，明天白天陽光露臉後，溫度就會有緩慢回升的趨勢了。