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14縣市大雨特報！ 吳德榮分析清明連假天氣

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
中央氣象局發布14縣市大雨特報，鋒面通過影響，易有短時強降雨，今天桃園以南及台東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布14縣市大雨特報，鋒面通過影響，易有短時強降雨，今天桃園以南及台東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布14縣市大雨特報，鋒面通過影響，易有短時強降雨，今天桃園以南及台東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨地面鋒面台灣東南側海面，地面鋒面後的雲系正在通過，其對流強度雖不如昨天下午(伴隨密集閃電、強風、豪雨及冰雹)，仍有局部較大降雨。

今天鋒面雲系通過、東北季風南下，各地有局部陣雨；中部以北氣溫驟降、愈晚愈冷，今晚至明晨、北台灣平地最低溫降至13、14度，需注意氣溫劇烈變化。下午起降雨漸緩。北部20降至13度、中部14至24度、南部15至27度、東部14至26度。

明天各地多雲時晴，清晨冷、白天氣溫漸回升；東半部偶有零星降雨的機率。下周一、周二東北風減弱，氣溫回升。北部、東半部雲量稍多，其他各地多雲時晴；東半部偶有零星降雨的機率。

下周三至周五另一波東北風逐漸南下，氣溫逐日緩降，北台灣天氣濕涼；下周三北部、東半部有局部短暫雨；下周四、周五降雨範圍擴大、中部以北及東半部有局部雨。

至於清明連假的4月4日、5日的天氣，最新模式模擬顯示，中部以北、東半部仍有局部短暫雨，氣溫小幅回升、北台仍濕涼。由於模擬已超過七天，應持續觀察。

吳德榮 氣象局

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