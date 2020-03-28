科普好健康／新冠恐礙嗅、味覺 醫師病患別輕忽

新冠肺炎全球大爆發，出現許多「無症狀」或「輕症」感染者。美國耳鼻喉頭頸外科醫學會日前發表最新研究顯示，新型冠狀病毒感染的症狀，除了最常見的發燒、乾咳、倦怠、痰等典型呼吸道症狀外，還會發生無嗅覺、嗅覺低下及味覺障礙等非典型症狀。因此，不只是一般民眾，甚至醫師也有可能輕忽這些非典型症狀。

雙和醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師巫承融。圖／巫承融醫師提供

嗅覺消失 大咖球星確診

美國NBA首名確診感染新冠肺炎的球員─爵士隊的球員魯迪．戈貝爾（Rudy Gobert），在推特（Twitter）上表示，「我認為嗅覺變差和味覺變差一定是新冠肺炎的症狀之一，我已經連續四天聞不到任何味道了，請問有人也有相同的經驗嗎？」由此可見新冠肺炎患者會有嗅覺和味覺變差等症狀。

美國耳鼻喉頭頸外科醫學會即建議，如果突然發生無嗅覺、嗅覺低下、味覺障礙等三種症狀，沒有其他常見的典型呼吸道症狀，且經由耳鼻喉專科醫師確診沒有過敏性鼻炎、急性鼻竇炎或是慢性鼻竇炎的人，應該考慮主動自我隔離，同時接受實驗室檢測是否受到新冠病毒的感染。

新冠肺炎 四大指標症狀

根據世界衛生組織（WHO）發表2月前往中國大陸考察的報告顯示，新冠肺炎確診患者的前四名典型症狀，分別是發燒（87.9%）、乾咳（67.7%）、倦怠（38.1%）、痰（33.4%）；約有一成的病人症狀，則是呼吸急促、肌肉或是關節痛、喉嚨痛、頭痛、發冷等；少數低於一成的病人，則會有惡心、嘔吐、鼻塞、腹瀉、咳血、結膜充血等相關症狀。

美國知名的醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》發表的醫學研究文章指出，新冠肺炎患者最常見的病症為「發燒」，在剛入院時約有43.8%的病人發燒，而在整個住院的過程中約有88.7%的病人會有發燒症狀；另外，約有67.8%的病人有咳嗽症狀。

衛福部疾管署也公告說明，依據中國大陸衞生部門公布的新冠肺炎病患資料，新型冠狀病毒感染時，臨床表現為發燒、四肢無力，呼吸道症狀以乾咳為主，有些患者可能出現呼吸困難或其他肺炎症狀。病症更嚴重時，可能進展到嚴重肺炎、呼吸道窘迫症候群或多重器官衰竭、休克等。

在耳鼻喉科門診中，常會有病患因為嗅覺變差而就診，成人的嗅覺喪失或是嗅覺變差的最常見原因，大多是因為先前的病毒感染所導致，其機轉可能是病毒破壞了嗅覺的黏膜，或是影響了嗅覺相關神經，因此可以合理的推測，新型冠狀病毒的感染，可能會造成嗅覺變差和味覺變差，但這仍需要更多的醫學研究和證據來證實此理論。

非典型症狀 更應該重視

若民眾突然發生無嗅覺、嗅覺低下、味覺障礙等症狀，而不是典型的呼吸道症狀時，就容易被病患及醫師忽視可能是遭到新冠病毒的感染。

在無症狀及輕症患者愈來愈多的情況下，我們更應該重視這些非典型症狀，以避免無症狀及輕症患者造成的傳播感染。