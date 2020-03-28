健康你我他／我居家隔離 有老婆真好

前幾天甫自新冠狀肺炎第三級警戒區的印度返國，在機場用手機填具檢疫通知書，必須居家隔離防疫14天。

內人包了一部消毒過的出租車，見了面立即用酒精把我的全身及行李進行消毒。上了車仍保持一公尺以上距離談話，不多久到了台中進入社區。我除了推行李外，開門及按電梯都由內人代勞，避免留下病毒傳染給別人。

進了家門，內人交代我只能待在電腦房，除了上廁所、洗澡、刷牙洗臉到小的洗手間外，一律不准進大套房。居家隔離防疫的幾天，與家人分開居住，並採取適當防護措施，用肥皂勤洗手，佩戴外科口罩與保持良好衛生習慣。

我每天以耳溫槍量體溫，並記錄健康狀況，包括檢查體溫有無超過37.5℃、流鼻水、鼻塞、咳嗽、呼吸困難、全身倦怠、四肢無力等情況。飲食由內人就近採購送入電腦房。她幫我準備蜂蜜、維他命、魚油、葡萄籽及中藥，以提升免疫力。

平常喜歡打乒乓球的我，被限制在家中不得外出，只好在電腦房做伏地挺身及仰臥起坐，這樣做運動，可以讓晚上好睡，也可避免發福。社區主委打電話關心、里幹事每天連絡身體有無異樣，感受到很大的溫暖。

電腦鍵盤消毒後，打開可以看的節目很多，平常時間零零碎碎被切斷，現在終於有空，可以好好安排看喜歡的節目和電影了，心情愉悅、平安喜樂。